Beste Introductie 2019: Compaxo Droge Worst Specials

‘Het product is authentiek, maar tegelijkertijd verrassend’

GOUDA - Michael van der Post, accountmanager bij Compaxo, zag ‘enorm veel goede productintroducties’ en was dan ook enorm verrast dat de Droge Worst Specials als Beste Introductie 2019 werden verkozen.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

“Op de nominatielijst stonden enorm veel goede productintroducties. Vooraf zijn wij er dan ook niet vanuit gegaan dat onze Droge Worst Specials tot Beste Introductie zouden worden verkozen. Toen wij hoorden dat dit toch het geval was, waren wij enorm verrast. Uiteraard is dit natuurlijk een mooi compliment voor ons commerciële team, R&D, de designer, leveranciers, maar natuurlijk ook voor iedereen in de productieafdelingen die wekelijks meehelpt om dit product in de schappen te krijgen.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het concept hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

“Een doorgaans veel gehoord verbeterpunt vanuit klanten, consumenten en andere betrokkenen is dat het schap met droge worst door de jaren heen wat statisch geworden is. Wij hebben in de spiegel gekeken en moesten toegeven dat er in eerste instantie weinig vernieuwing heeft plaatsgevonden de laatste jaren, ook vanuit ons zelf. Zo is er allereerst weinig verandering en toegevoegde waarde gecreëerd in smaak en beleving. Ten tweede vonden wij dat het totale schap met droge worst in de supermarkt visueel wel wat opfleuring kon gebruiken. Met de introductie van onze nieuwe lijn streeft Compaxo naar een moderne uitstraling, die opvalt in de schappen van de supermarkt. Elk product omvat een omverpakking, wat ruimte biedt voor felle kleuren en visuele extra’s. De vierkante doosjes bieden strakke lijnen aan het schap. Bovendien geeft de omverpakking genoeg ruimte om de boodschap en storytelling vanaf de verpakking te communiceren. De lijn bestaat uit de volgende smaken: cinnamon & vanilla, bacon & cream, smoked black pepper, chimichurri en stunning garlic. De bijzondere vorm van het product in combinatie met de trendy smaken zorgen er samen voor dat het product authentiek is, maar tegelijkertijd verrassend genoeg voor een jong publiek. Wij denken dat al deze bedoelingen goed zijn aangekomen en we daarom deze mooie prijs hebben mogen ontvangen.”

Wat zijn de plannen met dit concept voor aankomend jaar?

“Tot nu toe hebben een aantal retailers ons product opgenomen en we weten nu al dat hier in 2020 nog enkele bij zullen komen. Uiteraard hopen we dat dit bericht andere retailers ook overtuigt om ons te helpen deze producten bij de consument te krijgen. Verder hopen we met de partijen die het concept al opgenomen hebben, natuurlijk te groeien in volume. Wij hebben tot nu toe alleen de smaken smoked black pepper, chimichurri en stunning garlic gelanceerd. Om het verrassingseffect op niveau te houden, hebben wij de smaken cinnamon & vanilla en bacon & cream nog achter de hand gehouden. Met name die eerste smaak is een unieke combinatie tussen hartig en zoet.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“Via onze mediakanalen is dit product veel onder de aandacht gebracht. In oktober 2019 was het concept ook een van de producten die centraal gesteld zijn tijdens de Anuga trade show, in Keulen. Verdere ondersteuning gaat in overleg met de retailer.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“In 2021 bestaat Compaxo officieel 100 jaar, wat we mede willen vieren met veel productintroducties. Daar zullen we veel tijd aan kwijt zijn dit jaar. Uitdaging is in ieder geval om 100 jaar historie, kennis en ambacht te koppelen aan een vernieuwende twist.”

Juryrapport:

‘Compaxo komt met drie onderscheidende smaken in een echt Nederlands jasje. De worsten hebben een perfecte structuur en smaak, ideaal voor bij de borrel.’

René van der Post, category manager bij Hoogvliet



Bron: Levensmiddelenkrant