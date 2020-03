Beste Introductie 2019: Nacho Kit

‘Consument hoeft niet meer de hele winkel door’

LOSSER - Dat de consument steeds beter geholpen is met gemak, heeft Signature Foods goed begrepen met de Nacho Kit, waarmee ook wordt ingespeeld op de laatste foodtrends. De Nacho Kit is dan ook een terechte winnaar. Category manager bij Signature Foods Linda van Beekhuizen vertelt het verhaal achter het succes.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

“Super gaaf! Dit is een hele mooie bevestiging dat ondernemerschap werkt. Zowel vanuit het geloof om dit product te lanceren als de manier waarop ondernemers het oppikken en aandacht geven.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

“Nacho’s worden steeds populairder in de horeca en daarmee ook in de supermarkt. Deze eigentijdse Nacho Kit speelt hier perfect op in en biedt daarnaast ook nog gemak! De consument hoeft niet meer door de hele winkel heen om alle losse elementen te verzamelen. Daarnaast is het eindproduct ook gewoon erg lekker en uitermate geschikt voor een ‘sharing’-moment.” Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar? “We willen aankomend jaar graag de distributie verhogen en activatie doen om trial te genereren bij de consument. Verder denken we natuurlijk alweer na over een eventueel vervolg van de Nacho Kit.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“Dit gebeurt voornamelijk instore en online. Instore is de Nacho Kit op second placement gevoerd en online wordt er door verschillende supermarktondernemers aandacht aan geschonken via met name Facebook.”

Wat mogen we dit jaar aan mooie introducties verwachten?

“Daar gaan we op dit moment uiteraard nog niks over loslaten, maar het zullen in ieder geval lekkere en verrassende producten zijn waar we veel consumenten mee blij gaan maken!”

Juryrapport:

‘De Nacho Kit klopt gewoon, dat zie je meteen. Het product staat op zichzelf en is vernieuwend als enige product in deze samenstelling binnen de snackcategorie. Daarmee was het in het begin spannend om in te kopen. Maar ondernemers die dat aandurven, worden nu beloond. De consument ziet dankzij de verpakking precies wat hij krijgt en heeft een keer wat nieuws op tafel.’

Kevin Roode, vervangend bedrijfsleider Jumbo Kuipers, Oldenzaal

Bron: Levensmiddelenkrant