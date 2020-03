Beste Introductie 2019: Wasa Glutenvrij Sesam & Zeezout

‘Wasa Glutenvrij Sesam & Zeezout is een echte aanvulling op het assortiment’

UTRECHT - Kees van den Heuvel (trade marketeer) & Dieter Looijen (managing director) van Barilla Netherlands B.V. zijn blij met het ontvangen van de Beste Introductie voor het product Wasa Glutenvrij Sesam & Zeezout: “We zien het als een grote eer om door onze partners beloond te worden met deze erkenning.”

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

Looijen: “Het is voor ons de bevestiging dat we op de juiste weg zijn en motiveert ons om de missie van Barilla Netherlands B.V. “Good for You, Good for the Planet” verder te benadrukken en tot uiting te brengen in ons portfolio. Naast de introductie vanWasa Glutenvrij Sesam en Zeezout deden we dat in 2019, het jaar waarin Wasa bovendien 100 jaar jong werd, met het bekendmaken dat we 100 procent CO2-gecompenseerd zijn.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

Van den Heuvel: “Omdat Wasa Glutenvrij Sesam & Zeezout echt een andere doelgroep aanspreekt dan het reeds bestaande assortiment van Wasa. Het sluit enerzijds naadloos aan bij de trend dat steeds meer shoppers glutenvrije producten kopen. Anderzijds bieden we deze shoppers met de Sesam & Zeezoutvariant een echte smaakpropositie als aanvulling op onze bestaande Wasa Glutenvrij Classic. Dat het een aanvulling is zien we ook in de cijfers, de bestaande glutenvrije variant heeft qua rotatie niet geleden onder de introductie van ons nieuwe item.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

Van den Heuvel: “Allereerst willen we het product bij zoveel mogelijk aanbieders op het (digitale) schap krijgen, waarbij we ons niet beperken tot alleen supermarkten. Daarnaast zullen we het product op verschillende manieren onder de aandacht brengen bij de shopper. Ook hierin laten we ons niet beperken en kijken we breder dan alleen consumenten met glutenintolerantie.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

Van den Heuvel: “We zien nog voldoende ruimte voor rotatiegroei en zullen dit dan ook proberen te realiseren door gerichte activaties via e-commerce, in-store en eventueel in retailmagazines. We willen proberen de shopper zo dicht mogelijk bij het aankoopmoment te bereiken en te inspireren.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

Looijen: “Wasa is altijd bezig met het zoeken naar mogelijkheden om te innoveren door nieuwe consumptiemomenten aan te boren of een verrassende variatie voor een bestaand consumptiemoment te bieden. In de loop van 2020 wordt meer duidelijk over onze aanstaande introducties.”

Juryrapport:

‘Wasa Glutenvrij Sesam & Zeezout zit in een groeiende markt. Kijkende naar de verkoopcijfers valt het product in de smaak bij de consumenten. Zij weten het product goed te vinden.’

Willem Smetsers, ondernemer Plus Smetsers