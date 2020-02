Winnaar Innova Klassiek Peeters Produkten: 'We blijven relevant voor nieuwe consumenten’

ROOSENDAAL - Peeters Produkten ontvangt de Innova Klassiek voor het product Duo Penotti Cookies & Milk. Marketing manager Madelon de Beer is er trots op om deze prijs in ontvangst te nemen.

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“Daar zijn we bijzonder trots op en deze prijs bevestigt de waardering voor het merk Duo Penotti en de goede samenwerking met de handelspartners.”

Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

“Duo Penotti Cookies & Milk is een onderscheidende smaakvariant die, naast huishoudens met kinderen, bovengemiddeld jonge eenpersoonshuishoudens aanspreekt. Hierdoor blijft Duo Penotti relevant voor een nieuwe groep consumenten. Daarnaast is deze smaak met een opvallende mediacampagne geïntroduceerd.”

Is ondersteuning van dit product nog steeds nodig?

“Een voortdurende en krachtige ondersteuning in de media en op de winkelvloer zorgt ervoor dat consumenten niet om Duo Penotti heen kunnen. Zo hebben de Duo Penotti relaunch

(februari 2019) en de diverse retailerparticipaties in 2019 voor verdere groei gezorgd.”

Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

“Enerzijds door een premium positionering in het schap, anderzijds door meer ruimte te geven aan de categorie Boterhampasta. Duo Penotti groeit harder dan de totale markt, in volume én waarde. Uiteraard speelt de vertrouwde, bruinwitte Duo Penotti Hazelnoot & Vanille hierin een grote rol. Echter ook onderscheidende smaakvarianten zoals Cookies & Milk en Milky & Nuts leveren een positieve bijdrage aan het rendement van de categorie. Duo Penotti vindt dat het broodbeleg best nóg wat spannender mag. Vanaf week 9 wordt Duo Penotti Banana & Coconut geïntroduceerd.”

Inkopersreactie Kornelis Afman, bedrijfsleider Albert Heijn Hoogkerk:

“Duo Penotti Cookies & Milk is een innovatief product tussen het andere smeerbare zoete broodbeleg. Door de toevoeging van de cookies heeft het product een ander soort bite, wat de Duo Penotti-variant uniek maakt. Het is een mooie toevoeging aan het schap.”

