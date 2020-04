‘Gezonde snack moet boven alles lekker zijn’

Formules en fabrikanten op zoek naar de beste gezonde snack

NIEUWVEEN - Gezond, lekker, makkelijk en goedkoop eten wil iedereen wel en hoewel de trends gezonde producten steeds populairder maken, gaat het ‘genietmomentje’ toch nog vaak gepaard met suiker en vet. Een aantal fabrikanten en formules wil daar verandering in brengen en de strijd met conventionele snacks aangaan.

Voor de consument wordt het simpel uitgelegd: wat binnen de Schijf van Vijf valt is gezond en belangrijk om te kopen, de rest is vooral lekker. Van de vier G’s die de consument drijven (Gemak, Gezond, Goedkoop en Genieten) proberen fabrikanten zo veel mogelijk in één product te stoppen. Ondertussen werkt de branche al jaren mee aan initiatieven om consumenten te ondersteunen in het kiezen van met name de G van Gezond.

Zo is er het Nationale Preventieakkoord, waarin supermarkten hebben afgesproken producten uit de Schijf van Vijf extra te promoten en binnenkort zal ook Nutri-Score worden ingevoerd om de consument te stimuleren toch zo veel mogelijk gezond te eten.

‘De consument wil blijven genieten van lekkere dingen’

Ondertussen stijgt de categorie suikerwerk even hard mee in de verkoop. Ondanks de gezondheidstrend en het toenemend aantal producten met minder suiker, zag onderzoeksbureau IRI in suikerwerk in de eerste 36 weken van 2019 een stijging van 5,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Cecile Spoorenberg van IRI: “De suikerdiscussie speelt een rol in deze categorie, maar wat we ook zien is dat de consument wil blijven genieten van lekkere dingen.” De categorie suikerwerk bestaat uit mint, drop, snoep en kauwgom. “Er is meer bewustwording onder de consument en dit zorgt voor een kleine groei, maar het assortiment met minder suiker of suikervrij is nu eenmaal nog een kleine productgroep.”



Dopamine

Lolkje de Vries, woordvoerder van het Voedingscentrum weet waar dat aan ligt. “De mens is van nature geprogrammeerd om van vet en zoet voedsel te houden en dat ook meteen te eten als het beschikbaar is. Ons oerbrein weet namelijk nooit wanneer we weer iets te eten kunnen bemachtigen. Ons brein beloont ons als we vet- en of suikerrijk eten door dopamine af te geven, een stof die een grote rol speelt bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn. Van zoet weet het lichaam ook dat het vult, veilig en lekker is. We hebben die voorkeur voor een zoete smaak dus al ingeprogrammeerd.”

Snoep bevat voor de helft suiker, fruit vaak maar voor een tiende. De hunkering naar suiker is volgens De Vries de hoofdreden dat snoep het wint van fruit of groente, maar daar blijft het niet bij volgens de woordvoerder. “Gemak speelt een rol bij wat we eten. Iets wat makkelijk te eten is, neem je eerder. Een sinaasappel moet je eerst schillen, terwijl je een winegum zo uit het zakje vist.”

Tegelijkertijd laten voedseltrends zien dat de consument gezonde alternatieven niet links laat liggen. “Er is een toenemende vraag naar gezonde tussendoortjes”, licht Sjanny van Beekveld van IRI toe. “De groei zit ‘m in de stijging van het aantal gezonde repen. Daarin zijn veel nieuwe, kleinere partijen actief die met een range op de markt komen. Dit slaat aan bij de consument die op zoek is naar een hippe en gezonde reep met enkel natuurlijke ingrediënten.” Hoe puurder het tussendoortje, hoe groter de kans dat de consument het in haar winkelmandje gooit.



Snoepgroente

In gesprek met twee fabrikanten en een formule belicht Levensmiddelenkrant de laatste innovaties op dit gebied en komt terecht bij de formule die zichzelf graag als de gezondste presenteert. Plus kwam eind 2019 met snoepgroente onder private label. “We hebben zogenaamde snoepgroenten in een gemaksverpakking op een A-locatie op de winkelvloer gebracht, apart gepresenteerd. Hiermee laten we zien hoe belangrijk dit segment voor Plus is”, zegt woordvoerder Nathalie Colom y Vicens.

“Diversiteit aan producten in combinatie met een gemaksverpakking stimuleert het gezonde eten. Gemakkelijk gezond snacken is dichterbij dan ooit. Plus komt hieraan tegemoet met verpakkingen en concepten die inspelen op de huidige gemaksbehoefte: alles bij elkaar gepresenteerd en porties passend bij het consumptiemoment van de klant. We zien elke week een toename van het aantal klanten dat dit snoepgoed koopt. Fabrikanten kunnen ons hierin ondersteunen met innovatieve concepten in verpakking of producten; uiteraard wel binnen ons verpakkingsbeleid.”

‘We zijn erg ambitieus en hebben grote plannen voor de toekomst’

Fabrikanten met de missie een gemakkelijker alternatief te ontwikkelen spelen in op de gemakstrend, maar geven ook aan dat een A-locatie de categorie zou versterken. Zo is Servero een merk dat al een reputatie heeft opgebouwd met 100% Appelmoes en onlangs de Innova Klassiek ontving uit handen van Levensmiddelenkrant , vanwege een hoge waardering uit de branche voor de fruitsnack 100% Fruit to Go.



Tussendoor

“Consumenten zijn op zoek naar ‘gemak’; ‘smaak’ staat daarbij voorop. Onze fruitsnacks gemaakt van 100 procent fruit zijn nu een trekker in het schap van de vers verwerkte groente en fruit”, zegt brand manager Petra Dekkers. “Retailers kunnen het ‘gezond snacken’ op de kaart zetten door onze fruitsnacks dáár in de winkel aan te bieden waar ‘tussendoor’ centraal staat, zoals in het kassaimpulsschap. Ongezonde tussendoortjes zijn vaak dominant aanwezig, terwijl consumenten juist behoefte hebben aan een verantwoord alternatief, hier ligt dus een enorme kans.”

De fabrikant neemt naar eigen zeggen het heft in handen door het product zo goed mogelijk te maken. “‘Smaak’ is voor onze fruitsnacks het allerbelangrijkste. Distributie is daarnaast uiteraard onmisbaar in het succesvol maken van elk product. In samenwerking met de retailers zorgen wij ervoor dat onze fruitsnacks in zoveel mogelijk winkels verkrijgbaar zijn”, aldus Dekkers.



Crunchy

Een relatieve nieuwkomer op de Nederlandse markt ziet ‘smaak’ nu net als haar sterkste punt. “Het eerste uitgangspunt bij een gezonde snack is dat die altijd lekker moet zijn”, zegt Ward Grasveld, commercial director van 5th Season. De fabrikant breidt dit jaar verder uit op de Nederlandse markt met gevriesdroogd fruit. “Met een crunchy bite en een goede smaak”, aldus Grasveld. “De verpakking ziet er bovendien gaaf uit. Omdat we relatief nieuw zijn, is sampling voor ons heel belangrijk. Bij vriesdrogen denken mensen snel aan diepvriesproducten of gedroogd fruit, maar dat is een heel andere categorie.

Vriesdrogen is een techniek waarbij het water uit een product wordt verwijderd door het eerst te bevriezen en dan in vacuüm te laten verdampen. 90 procent van de voedingswaarde blijft behouden, dus het is echt het beste alternatief voor fruit. Door in de winkel te staan, kunnen we ons verhaal vertellen.”

‘Een gezond alternatief voor vers fruit De Schijf van Vijf is leidend’

Grasveld gelooft in het succes van het nog kleine bedrijf, dat momenteel in Nederlandse retail te koop is bij Albert Heijn en een aantal Jumbo Foodmarkten. “We zijn op zoek gegaan naar een gezond alternatief voor vers fruit, omdat het niet altijd handig is om onderweg een appel te schillen, laat staan een ananas, waardoor consumenten sneller een ongezonde keuze maken. Zo zijn we bij het vriesdrogen terechtgekomen, een alternatief waarbij het fruit de originele vorm en het grootste deel van de voedingsstoffen behoudt en een knapperige ‘bite’ meekrijgt.”



Transparantie

Hiermee wil ook 5th Season serieus concurreren met conventionele snacks en tussendoortjes, als snack die ‘echt gezond is’. “Consumenten hebben behoefte aan gezonder eten en transparantie”, zegt Grasveld. “Onze producten bevatten alleen gevriesdroogd fruit, verder voegen wij er niets aan toe. Daarnaast is het onderweg veel makkelijker dan vers fruit.”



Grasveld begrijpt tegelijkertijd de positie van retailers. “Fruit verbouwen en het hele proces eromheen zal altijd kostbaarder zijn om te produceren dan een chocoladereep die voor een groot deel uit suiker bestaat. Daarmee is de inkoopprijs en de prijs bij de kassa ook hoger. Dat zorgt voor een barrière. Wij adviseren de verkoopprijs bewust laag te houden, om het gat tussen ‘gezond’ en ‘minder gezond’ kleiner te maken, met instandhouding van gezonde marges.”

Ondertussen werkt de fabrikant hard aan bekendheid. “We zijn erg ambitieus en hebben grote plannen voor de toekomst. De focus ligt nu op het bouwen van 5th Season in Nederland en Engeland, samen met retailers en andere partners. Onze marketingmiddelen gebruiken wij online volop om te vertellen wie wij zijn en wat wij doen.”



Marketing

Ondertussen zet ook Servero hard in op goede marketing. “In 2019 hebben we onze fruitsnacks opnieuw gelanceerd en daarmee het 100% fruit-recept en ook de smaak een step-up gegeven. Om top-ofmind te blijven ondersteunt Servero vanuit een 360-gradenaanpak ‘above en below the line’, met print, billboarding, instore promotions, online en social media”, aldus Petra Dekkers.

Lolkje de Vries merkt tot slot op: “Vers fruit, fruit in blik of glas en diepvriesfruit bevatten ongeveer evenveel voedingsstoffen. Ook in de Schijf van Vijf staan onbewerkt fruit, vers en uit de diepvries; gepureerd fruit zonder toegevoegd suiker, mits gegeten met een lepel; gedroogd fruit zonder toegevoegd suiker, maar maximaal 20 gram per dag en fruit in blik of glas op niet-geconcentreerd sap.”

