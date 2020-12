‘Heineken geeft ons extra wind in de zeilen’

‘We koesteren het eiland, maar we gunnen iedereen een mooi glas Texels bier’

OUDESCHILD - De Texelse Bierbrouwerij was al enige tijd op zoek naar een nieuwe samenwerkingspartner om door te groeien en heeft die gevonden in Heineken. De Texelse wordt volledig overgenomen door de biergigant, maar behoudt zijn eigen naam en identiteit. “Deze twee ingrediënten - de steun van een grote brouwer en het behoud van onze identiteit - maken Heineken tot de ideale match”, zegt Cor Honkoop, directeur van de Texelse Bierbrouwerij.

De inmiddels oud-aandeelhouders besloten op een gegeven moment een strategische partner te zoeken, om het beste voor de toekomst van het bedrijf te garanderen. Dit proces begon ruim een jaar geleden met het inhuren van een externe partij die op zoek ging naar potentiële kandidaten. Volgens Honkoop kwamen deze kandidaten vervolgens ‘in een soort visfuik’. “In elke fase van het proces vielen er weer een paar af en bleven er uiteindelijk een aantal kandidaten over. Dan is de keuze met wie je het liefste zou willen proberen om tot een overeenkomst te komen. Waar voel je je het beste bij? Toen zijn we rond de jaarwisseling exclusief met Heineken gaan praten.”

Er zat dus een flinke periode tussen de exclusieve gesprekken met Heineken en het definitieve akkoord dat op 2 november naar buiten is gebracht. Toen bekend werd gemaakt dat de horeca dicht moest, kwamen de gesprekken tussen de Texelse Bierbrouwerij en Heineken ook abrupt tot stilstand. “Bij ons viel van zondag op maandag 60 procent van de omzet weg. Bij Heineken zal het niet zóveel geweest zijn, maar wel een fors deel en dan ook nog eens wereldwijd. Dan is het heel logisch dat beide partijen even een pas op de plaats maken. In augustus hebben we de gesprekken met Heineken weer opgepakt.”

Identiteit

“We hebben voor Heineken gekozen vanwege de match. Die heeft eigenlijk twee kanten. Allereerst de zakelijke kant; wij zijn de afgelopen tien jaar zo hard gegroeid als bedrijf dat we nu tegen allerlei groeipijntjes aan beginnen te lopen. Wij zien uiteindelijk dat de match met Heineken qua distributiekracht en brouwkennis precies is wat we zochten.”

Er is daarnaast ook echt een culturele fit, stelt Honkoop, en die zit in het respect voor elkaars sterktepunten en cultuur. “Daarin zijn we ook complementair in de zin dat Heineken wil dat wij echt de Texelse Bierbrouwerij blijven. Dat we onze eigen cultuur blijven behouden en als een apart bedrijf onder Heineken Nederland verdergaan. Vanwege deze twee ingrediënten, het zakelijke en het culturele, is een samenwerking met Heineken de beste keuze voor de toekomst van ons bedrijf.”

Binnen de Texelse Bierbrouwerij werd ook positief gereageerd. “Ik begrijp natuurlijk dat dit een hele emotionele beslissing is voor de mensen die zestien jaar aandeelhouder zijn geweest van het bedrijf en het van piepklein tot nu hebben gebouwd. Het is hun kindje, hun jongensdroom die verwezenlijkt is. Dan heb je er ook heel veel belang bij dat je de beste toekomst kiest voor het bedrijf. Het behouden van de identiteit van de Texelse Bierbrouwerij hebben we daarom duidelijk met elkaar afgesproken, maar er wordt ook echt naar gehandeld.

Ons management, personeel en verkoopapparaat blijven intact en ik merk het eveneens in het dagelijkse contact met Heineken. Alle leden van ons managementteam hebben een counterpartner bij Heineken gekregen die ze om advies kunnen vragen. Vanuit de zekerheid dat je goede support hebt en dat je goede keuzes kunt maken voor de toekomst. Het geeft echt vertrouwen en rust. Deze stap is bij beide partijen echt heel goed geland en dat geeft energie. Ons personeel is ook heel trots dat Heineken zo blij is met de Texelse Bierbrouwerij.”

Uitrol

De bieren van de Texelse Bierbrouwerij vonden eerder ook al hun weg naar de overkant, zoals Honkoop dat noemt. Buiten het eiland deed de brouwerij het ook goed, rolde uit van Noord-Holland tot Limburg en van Zeeland tot Groningen. In twintig jaar heeft de brouwer het geschopt tot een topdriespeler in het eigentijdse speciaalbiersegment. Toch is deze stap volgens Honkoop nodig om door te blijven groeien.

“Voor ons is de consumentenbehoefte de belangrijkste reden om door te blijven willen groeien. We hebben een merk dat mensen aanspreekt, vanuit een oorsprong die heel authentiek en echt is. Hier op het eiland maken we mooie bieren en dat spreekt steeds meer consumenten aan. Dan gaan wij niet zeggen dat wij het niet méér gaan brengen aan consumenten. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we onze distributie verbeteren en de brouwcapaciteit omhoog brengen”, aldus Honkoop. Hij noemt dat best een uitdaging, “maar met alle expertise en ervaring die Heineken in huis, komt het uitbreiden van onze brouwerij in een enorme versnelling. Tegelijk biedt Heineken ook veel meer mogelijkheden in de distributie, met name in het horecakanaal. Als onafhankelijke partij is dat echt vechten, ook tegen de grote jongens. Nu werken we samen met een grote partij en dat biedt heel veel perspectief.”

“Het ging al heel goed met de Texelse Bierbrouwerij. Deze zomer was de beste uit onze geschiedenis, ondanks corona. Om er nog een mooie metafoor in te gooien; we voeren al lekker met de Texelse Bierbrouwerij, maar Heineken geeft ons meer wind in de zeilen. Deze stap vergroot de ambities van de onze bedrijf enorm. Dat deze stap de toekomst van de Texelse Bierbrouwerij zekerder en aantrekkelijker zal maken, dat staat als een paal boven water.”

Bron: Levensmiddelenkrant