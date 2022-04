In memoriam: Arie Riethof

Op zondag 10 april is onze altijd vrolijke uitgever Arie Riethof plotseling overleden. Arie richtte Ondernemers Pers Nederland op in 1989 en gaf vanaf het begin de titel Levensmiddelenkrant uit. Tien jaar later kwam daar de krant Out.of.Home Shops bij. Daarnaast geeft de uitgeverij ook enkele gidsen uit.



Ondernemers Pers Nederland was zijn ‘derde kind’ en hij kwam nog steeds iedere dag naar kantoor om zijn kranten te leiden. Wij zullen Arie erg gaan missen en hem blijven herinneren om zijn gezelligheid, vrolijke liederen en lekkere lunches. Hij was altijd op de hoogte van de bewegingen in de levensmiddelenbranche. Zijn kennis en ervaring zijn voor ons als uitgeverij altijd van onschatbare waarde geweest.