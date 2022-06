Grondstoffentekort ten grondslag aan vertraging

Innamesysteem statiegeldblikjes uitgesteld

LEIDSCHENDAM – Stichting Afvalfonds Verpakken is voornemens om per 1 april 2023 het landelijke innamesysteem voor statiegeldblikjes in te voeren. Dat is drie maanden later dan de oorspronkelijke planning. De vertraging is volgens de stichting te wijten aan onzekerheden rondom leveringstijden van onder andere machines voor het tellen en sorteren. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat dreigt met een boete.