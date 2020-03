Katja pakt uit met campagne ‘Alles Veggie’

’S-HEERENSBERG – Katja heeft zichzelf gepositioneerd in de markt als vegetarische trendsetter onder snoep. Veel snoep wordt gemaakt met dierlijke gelatine. Daarom is het voor de fabrikant zo belangrijk dat iedereen weet dat Katja snoep maakt zonder dierlijke gelatine.

Katja verwijst daarmee naar het uitgebreide assortiment producten die allen zonder dierlijke gelatine worden gemaakt en vegetarisch zijn. De campagne wordt gekenmerkt door een tv-commercial en twee krachtige, roze visuals met een vrouwelijk model in combinatie met de slogan "Ja, alles veggie".

Doelgroep

“Alles veggie is niet alleen een verklaring, maar een belofte. We willen dit unieke verkoopargument nog meer communiceren”, zegt Jeroen van Eunen, algemeen directeur van Katja Fassin. “Met deze strategische oriëntatie spreekt Katja jonge vrouwen aan die van het leven houden en bewust eten. Dit zijn enerzijds vegetariërs en flexitariërs die regelmatig besluiten geen vlees te eten, evenals degenen die over het algemeen aandacht besteden aan wat er in de producten zit die ze consumeren. Anderzijds zijn dit ook jonge Moslimvrouwen, voor wie het vermijden van dierlijke gelatine een belangrijke rol speelt. De belangrijkste doelgroep van Katja, jonge vrouwen, beperkt vaak hun vleesconsumptie en let op een bewust dieet. Katja maakt het gemakkelijk om zonder dierlijke gelatine te snoepen.” De nieuwe campagne is bedoeld om iedereen aan te trekken die hiervan geniet - ongeacht hun motivatie.

Op 6 februari startte de campagne met een nieuwe tv-spot, waarvan de held een driebenige hond is. Voor zijn eigenaar een nog intiemere reden om van het dier te houden en te beschermen. De verklaring "Ieder leven is waardevol" verwijst naar de liefde van de jonge vrouw voor haar hond. Aan de andere kant staat het ook voor een zorgvuldige omgang met voeding. Op 9 maart is de campagne uitgerold naar twee enorme steigerdoeken in Rotterdam. Een doek van 850m2 prijkt op ‘The One’ aan de Oude Haven, waarop een jonge vrouw met een hoofddoek geniet van een Katja snoepje. De campagne wordt online begeleid via de hashtag #letermaareensop op de sociale mediakanalen Instagram en Facebook.

Bron: Levensmiddelenkrant