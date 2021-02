Meatless Farm investeert 31 miljoen dollar in groei

AMSTERDAM – Na eind vorig jaar op de Nederlandse onlinemarkt gelanceerd te zijn, wil Meatless Farm ook het schap in supermarkten veroveren. Daarom heeft het vleesvervangersbedrijf 31 miljoen dollar opgehaald eind vorig jaar, om nog verder te kunnen goeien.

“De markt voor vleesvervangers groeit snel, in Nederland momenteel met zo’n 30 procent per jaar”, vertelt Erwin Meijer, verantwoordelijk voor de Nederlandse operatie en de Europese uitrol van Meatless Farm. “Dat zorgt voor drukte in het supermarktschap en kan zomaar een vechtmarkt gaan worden. Maar wij denken als geen ander dat we in het assortiment thuishoren en doen er alles aan om de consument kennis te laten maken met onze producten.”

Expansie

Op het moment zijn de vega hamburgers, meatballs schnitzels en andere vleesvervangers van Meatless Farm al te koop bij online supermarkt Crisp en bezorgservices Gorillas en Thuisbezorgd. Met de nu opgehaalde 31 miljoen zet het bedrijf in op een verdere groei in het Verenigd Koninkrijk – waar het product al bij alle vier de grootste supermarktformules te vinden is – en andere Europese landen.

Bron: Levensmiddelenkrant