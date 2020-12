Plus gaat tot het uiterste voor eerlijke producten

Ieder snufje cacao Fairtrade gecertificeerd

UTRECHT - Toen Petra Morssinkhof, senior categorymanager bij Plus Retail, in 2018 een oproep deed in Levensmiddelenkrant, had ze een grote ambitie met de formule. Ieder snufje cacao in Plus-huismerkproducten moest Fairtrade worden. Veel enthousiaste reacties, hard werk en mooie samenwerkingen volgden. Nu, twee jaar later, is het doel bereikt en kijkt Morssinkhof terug op een intensieve, maar mooie onderneming.

In 2010 koos Plus er bewust voor om het Fairtrade-keurmerk binnen het huismerkassortiment te omarmen. Na verschillende producten en categorieën onder de loep te hebben genomen en te certificeren, ontstond in 2018 de ambitie om alle cacao in huismerkproducten Fairtrade te maken. Morssinkhof: “Deze ambitie zit al in de genen van het bedrijf, we zijn ook voor de zesde keer op rij de meest maatschappelijk verantwoorde supermarkt van Nederland. Nu we dit doel bereikt hebben, kunnen wij de consument garanderen dat zij te allen tijden een goed en eerlijk product kopen, zonder hier als consument extra voor te betalen.” Volgend jaar komt Plus met een landelijke campagne waarin de consument te zien krijgt in welke huismerkproducten er cacao zit en dat dit Fairtrade gecertificeerd is, zelfs wanneer het om minder dan 1 procent gaat.

Samenwerking

Samen met de leveranciers en inkooporganisatie Superunie heeft Plus gekeken hoe de standaard van de huismerkproducten omhoog kon om ervoor te zorgen dat boeren een goede vergoeding voor hun product krijgen. “Onze partners wilden ons hier graag bij helpen en zijn heel belangrijk geweest om dit doel te realiseren”, aldus Morssinkhof. Het was volgens haar een ambitieus plan om 300 huismerkproducten aan te passen en ruim 60 leveranciers over te halen om daarbij te helpen. “De gesprekken met leveranciers maakten hen ook bewust waar ze mee bezig zijn en hoe zij dit beter konden doen. In dit proces heb je te maken met veel verschillende dingen, zoals contracten opstellen en partijen die hun bedrijfsvoering hierop moeten aanpassen.”

Max Havelaar heeft Plus geholpen om de impact van dit doel inzichtelijk te maken voor haar partners. Morssinkhof: “Al met al vraag je als kleinste en enige van de grote supermarktketens nogal wat van je partners, dus ik vind het ook superknap dat we in twee jaar tijd deze doelstelling hebben bereikt met elkaar. In dit proces zijn de leveranciers en de inkooporganisatie cruciaal, maar mijn collega’s net zo. Ik ben onwijs trots op onze partners en wil hen bedanken voor hun inzet.”

Alle beetjes helpen

Om zelfs het kleinste beetje cacao in een product Fairtrade te maken, gaat volgens Morssinkhof ver: “Neem bijvoorbeeld Plus Roomijs Brownie-Caramel, hier gaat het om slechts één procent cacaopoeder. Wij moesten de leverancier overtuigen om dit samen met ons Fairtrade te maken. Soms hebben we ook afscheid moeten nemen van leveranciers omdat het voor hen niet mogelijk was of omdat ze het niet wilden veranderen. Dat respecteren we, maar dan gingen we wel op zoek naar een leverancier die dit wel kan en wil.”

Vervolgstappen

Na het behalen van dit doel denkt Morssinkhof alweer vooruit: “Een volgende stap in dit proces is om samen met het Dutch Initiative on Sustainable Cocoa onder andere kinderarbeid in de cacaoketen uit te sluiten. We blijven kijken naar vervolgstappen. Je mag van Plus verwachten dat wij elk segment onder de loep nemen om te zien of we daar een impact kunnen maken.” Zelf heeft Morssinkhof ooit gekozen voor Plus als werkgever, omdat ze bereid waren om hierin te investeren.

Plus Retail is de enige retailer die alle cacao in huismerkproducten 100 procent gecertificeerd heeft. “Het liefst vertel ik mijn concullega’s hoe wij dit voor elkaar hebben gekregen en wat ervoor nodig is.” Morssinkhof vindt het een mooie vervolgstap om samen met andere formules het verschil te maken. “Iedereen vaart een eigen koers, maar ik denk dat het beter is voor bijvoorbeeld cacaoboeren wanneer wij allemaal hetzelfde keurmerk omarmen en van daaruit van een gegarandeerd loon naar een leefbaar loon gaan.” Ze wil graag met retailers om de tafel om een gezamenlijke aanpak omtrent Fairtrade te bespreken. “Geen concurrentiestrijd, maar samen goed doen voor de medemens. Iedereen is bezig om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en dit is daar een groot aspect van. We houden elkaar scherp en het is ook niet verkeerd om elkaar uit te dagen wat dat betreft, kom maar op.”

