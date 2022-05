Prijsinflatie consumptiegoederen in april 8,5 procent

DIEMEN – De inflatie is dit jaar iedere maand een stukje hoger uitgekomen: in januari ging het om 5,3 procent, in februari om 6,4 procent, in maart 7,2 procent en in april was de inflatie 8,5 procent. Oftewel: supermarktproducten waren in april 8,5 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Met die conclusie komt NielsenIQ.