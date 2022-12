Like Meat valt niet onder vleesindustrie

Rechter: 'vleesvervangende producten zijn niet gelijk aan vleeshoudende producten'

DEN HAAG – De conclusie dat vleesvervangers geen vlees zijn werd getrokken in een rechtszaak tussen pensioenfonds VLEP en Like Meat. De rechter oordeelde dat de fabrikant Like Meat in Nederland werkzame medewerkers niet verplicht hoeft onder te brengen bij het bedrijfspensioenfonds voor de vleessector VLEP.

Het pensioenfonds heeft diverse malen onderzoek gedaan naar de Nederlandse vestiging van Like Meat en meerdere malen geconcludeerd dat het bedrijf niet onder de werkingssfeer viel van de CAO voor de gemaksvoedingsindustrie en dus ook niet onder de werkingssfeer van VLEP. In 2021 concludeerde de VLEP echter dat dit wel het geval was en verplichte Like Meat zich bij het pensioenfonds aan te sluiten. Like Meat stapte hierop naar de rechter omdat er in het bedrijf niets zou zijn gewijzigd dat de stap van VLEP zou rechtvaardigen. Medewerkers van het bedrijf waren al aangesloten bij een algemeen pensioenfonds.

Besluit

De uitspraak richtte zich volledig op de definitie van gemaksvoeding in het verplichtstellingsbesluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2018. In het bijzonder ging de rechter in op de definitie van een frikandel, gehaktbal en hamburger die worden genoemd in het Besluit. Waar VLEP beargumenteerde dat deze producten in deze tijd allang niet meer alleen bestaan uit vlees, vond de rechter niet dat dit automatisch betekent dat dit ook wettelijk gezien kon worden in de zin van het Besluit.

Met de definitie uit de ‘Dikke van Dale’ uit 1992 in de hand concludeerde de rechter dat de genoemde producten “steevast vlees bevatte en omdat de frikandellen, gehaktballen en hamburgers van Like Meat geen vlees bevatten, vallen deze producten dus niet onder de definitie van ‘gemaksvoeding’ in de zin van het Besluit”. Het bedrijf hoeft zijn medewerkers dus niet onder te brengen bij pensioenfonds VLEP.

Bron: Levensmiddelenkrant