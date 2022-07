Rotterdamse kunst en Belgisch Duvel-bier komen samen

AMSTERDAM – De Rotterdamse kunstenaar en DJ Franky Sticks heeft het nieuwste glas in de Duvel Collection ontworpen. Sinds 2007 laat het Belgische biermerk elk jaar een kunstenaar het herkenbare Duvel-glas creatief bewerken. Dit jaar is het dus de beurt aan Franky Sticks, de artiestennaam van de DJ en illustrator Frank Stok.

Franky is in de kunstwereld bekend om zijn muurschilderingen, digitale illustraties, sculpturen, schilderijen en prints. Zijn werk is herkenbaar aan de vloeiende lijnen en levendige kleuren. In veel van zijn werk komen de ‘handmannetjes’ terug.

Golven

Ook op het Duvel-glas zijn deze voor Franky Sticks kenmerkende onderdelen terug te vinden. “Het ontwerp is geïnspireerd op muziek en de optredens waar ik mijn eerste biertjes dronk”, legt de kunstenaar uit. “De muziek, de trillingen van de bass die door het glas en je lichaam heen vloeien. Eigenlijk de golven of life, alles wat we aanraken komt daar uit voort. Het Duvel-glas is deels gevuld met bier en deels met schuim en lucht, het ontwerp met de waves speelt met dit contrast en brengt zo de zwevende karakters in beweging.”

Het speciale Duvel-glas is in een beperkte oplage vanaf 5 september verkrijgbaar.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops