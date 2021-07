Unilever boekt meer omzet door meer ijsverkoop

ROTTERDAM – Unilever verkocht in het tweede kwartaal van dit jaar meer ijs aan de horeca, vanwege versoepelingen van de coronamaatregelen. Mede daardoor steeg hun omzet in die periode met 1,2 procent naar 13,5 miljard euro, is te lezen in het halfjaarrapport van de multinational.

De lage groei komt mede door negatieve wisselkoerseffecten. De onderliggende omzetgroei bedroeg namelijk 5 procent in vergelijking met een jaar eerder. De omzet van het eerste halfjaar van dit jaar steeg met 0,3 procent naar 26 miljard, ook door negatieve wisselkoerseffecten. De onderliggende omzetgroei was 5,4 procent in de eerste zes maanden van dit jaar.

IJsverkoop

De toename van ijsverkoop kwam voornamelijk door Spanje en Italië, waar de horeca weer open is. In de rest van Europa is de verkoop van ijs wel minder, en zijn er minder hygiëneproducten verkocht dan vorig jaar. In dezelfde periode in 2020 gingen er namelijk juist veel ijs- en schoonmaakproducten over de toonbank, dat was tijdens het hoogtepunt van de coronamaatregelen. De handel in zomerse verkoelingen ligt nog wel lager dan voor de coronacrisis. Unilever zag verder wereldwijd de verkoop van luxe beautyproducten toenemen.

Positief

Alan Jope, ceo van het bedrijf, is alsnog positief over het begin van 2021. Hij meldt verder dat de operationele scheiding van hun thee-werkzaamheden grotendeels is voltooid. Ook groeide de e-commerceactiviteiten van de fabrikant met 50 procent, dat kanaal vertegenwoordigt nu 11 procent van de omzet.

