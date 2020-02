Winnaar Innova Klassiek Olvarit: 'De knijpzakjes bevatten alleen natuurlijke en pure ingrediënten’

ZOETERMEER - Olvarit Knijpzakjes van Nutricia hebben vanuit ondernemers de Innova Klassiek toebedeeld gekregen. “Wij zijn zeer vereerd met deze waardering”, vertelt Niels Bultman, sales director Early Life Nutrition bij Danone/Nutricia.

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“Het knijpzakjessegment heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld en laat al jaren op rij een positieve bijdrage zien aan de ontwikkeling van de categorie baby- en peutervoeding. Met de merken Nutricia, Nutrilon en Olvarit willen wij via voeding een bijdrage leveren aan de gezondheid van zoveel mogelijk mensen. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat wat een kindje doet en eet in de eerste duizend dagen, een verschil maakt voor de rest van het leven. Wij zijn dan ook dankbaar voor het winnen van deze prijs en voorzien zeker nog verdere groei binnen dit segment.”



Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet?

“Om te slagen met een nieuw artikel is het belangrijk dat je voldoet aan de wensen van de shopper. Gezondheid en gemak spelen daarbij een belangrijke rol. Zeker als het gaat om de doelgroep van de categorie waarin wij ons bevinden.”



Wat heeft u gedaan om met dit product de eerste vier cruciale jaren te overleven?

“Bij Olvarit speelt altijd één herkenbare soort fruit of groente de hoofdrol. Zo heb je bij onze fruitknijpzakjes altijd een duidelijk herkenbare fruitsmaak, zoals abrikoos, aardbei of bosbes. Dat is goed voor de smaakherkenning van de kleintjes en helpt bij het ontwikkelen van de acceptatie van verschillende smaken fruit en groenten. De knijpzakjes van Olvarit zijn er voor kindjes van 6+, 8+ en 12+ maanden*, zitten boordevol fruit en hebben een transparante verpakking, zodat je precies ziet wat erin zit. Ze bevatten net als de overige producten van Olvarit alleen maar natuurlijke en pure ingrediënten. En ze zijn handig voor onderweg.”

In hoeverre is ondersteuning van dit product nog steeds noodzakelijk?

“De knijpzakjes van Olvarit zijn de afgelopen jaren volop ondersteund middels tv, print, online, nearstore communicatie en verschillende mechanismes instore. Ook ondersteunen we de knijpzakjes met lokale activaties via onze buitendienst. Sampling, second placement, prijs- en premiapromoties en POS-materialen hebben geholpen bij de opbouw van penetratie en het realiseren van herhaalaankopen. We innoveren bovendien binnen onze ranges altijd in samenstelling en smaken om mee te gaan met trends, maar ook om de consument te kunnen blijven verrassen. Variatie is tenslotte superbelangrijk. We behouden daarbij de herkenbare verpakking en bieden een ruime keuze in diverse smaken voor verschillende leeftijden.”

Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

“Wij denken dat het segment knijpzakjes genoeg potentie heeft om verder te groeien. Een gevarieerd aanbod in smaken en verpakkingen zal hier zeker aan bijdragen. Zichtbaarheid en duidelijke communicatie kunnen helpen nog meer mensen enthousiast te maken voor dit gezonde tussendoortje voor de allerkleinsten.”

Reactie Anouk Vreeswijk, afdelingsmanager Plus Vreeswijk:

“Olvarit Fruit Knijpzakjes hebben de laatste tijd een enorme vaart gekregen in de verkoop. Meerdere varianten hebben veel body in het schap verworven. Consumenten kunnen het product steeds meer waarderen, waardoor de populariteit via mond-tot-mondcommunicatie stijgt. Als we deze producten er nu uit zouden halen, zouden we dat zeker te horen krijgen. De knijpzakjes zijn er echt om te blijven.”

* Tot 6 maanden is borstvoeding de belangrijkste voeding, 4 maanden hapjes zijn enkel aanvullend.

Bron: Levensmiddelenkrant