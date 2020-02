Winnaar Innova Klassiek Koninklijke Peijnenburg: 'Een volwaardig alternatief voor ontbijtkoek'

GELDROP - Koninklijke Peijnenburg krijgt de Innova Klassiek voor het product Peijnenburg Zero, toegekend door ondernemers. Brand manager Manon Swinkels is vereerd met deze prijs.

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“Het is natuurlijk een prachtige erkenning voor het merk Peijnenburg én de ontbijtkoekcategorie. Het was een van de eerste alternatieven zonder toegevoegde suikers op de Nederlandse markt en heeft bewezen dat consumenten open staan voor dergelijke producten. Dat bleek uit het succes direct na de introductie, maar nu nog steeds, zo’n vier jaar later.”



Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

“Het allerbelangrijkste is dat het een volwaardig alternatief biedt voor de originele ontbijtkoek, waarbij we geen enkele concessie hebben gedaan op smaak. De koek vervult daarmee op een kwalitatieve manier de behoefte van een grote groep consumenten. Daarnaast was het introductiemoment exact on-trend en loopt de zero-variant vanaf instroom structureel mee in merkuitingen, naast een grote introductiecampagne. Inmiddels is Peijnenburg Zero een assortimentslijn binnen ons portfolio en blijven we het als groeipijler analyseren.”



In hoeverre is ondersteuning van dit product nog steeds noodzakelijk? Kunt u recente voorbeelden geven?

“Ieder product heeft aandacht nodig, ook Peijnenburg Zero. Het heeft een prominente rol in de merkcampagne en het promobeleid. We merken dat consumenten het product wel makkelijker accepteren in vergelijking met de introductieperiode. Het vertrouwen van consumenten in producten zonder toegevoegde suikers of andere alternatieven die inspelen op de health-trend, is groter geworden. Zowel in uitleg over de vervangers als de smaak- en kwaliteitverwachting.”



Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

“Door, net als wijzelf, dezelfde focus en aandacht te blijven houden voor het concept met de tools die zij ter beschikking hebben. Het juiste assortiment op de juiste plek en met de juiste prijs aanbieden in combinatie met voldoende ruimte en aandacht tijdens promoties.”

Reactie Johan van der Horst, ondernemer Spar Langeraar:

“De ontbijtkoek zonder suiker van Peijnenburg vertoont een stabiele performance in mijn schap. Het product verkoopt goed. Het is duidelijk dat mensen steeds meer bezig zijn met gezondheid. Het segment suikervrij is dan ook groeiende en wat mij betreft een deel dat moet blijven bestaan. Peijnenburg Zero is een uitstekende toevoeging daaraan.”



Bron: Levensmiddelenkrant