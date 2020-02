Winnaar Innova Klassiek Servero: 'Onze fruitsnacks van gemaakt van 100% fruit en verder niks'

GELDERMALSEN - Servero houdt zich al tientallen jaren bezig met het conserveren van groenten en fruit. Om in te spelen op de vraag naar producten die on the move gegeten kunnen worden, bracht het bedrijf de fruitsnacks 100% Fruit to Go op de markt. Petra Dekkers, brandmanager bij Servero, vertelt over de kracht van het product.

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“Het winnen van de Innova Klassiek bevestigt dat de fruitsnacks van Servero voor consumenten nog net zo relevant zijn als bij de introductie. Met 100% Fruit to Go biedt Servero een verantwoord alternatief op minder gezonde tussendoortjes die vaak allerlei toevoegingen, zoals suiker, bevatten. Recent riepen consumenten 100% Fruit to Go nog uit tot het Beste Product van het Jaar. Dit alles laat zien dat onze 100% fruit snacks inmiddels een vaste plaats in het voorraadkastje hebben gekregen en onderdeel zijn van de vaste routines in het gezin.”



Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

“De consumentenbehoefte aan gezonde en lekkere voeding blijft groeien. Vooral producten waarover je niet te veel hoeft na te denken én weinig tijd aan kwijt bent, scoren punten. Onze fruitsnacks zijn gemaakt van 100% fruit en verder niets. De on-the-goverpakking maakt het bovendien heel gemakkelijk om 100% Fruit to Go zelf mee te nemen of mee te geven aan je kids. Zo kan iedereen in het gezin dus ‘anytime, anywhere’ genieten van de lekkerste 100% fruit snack.”

Wat heeft u gedaan om met dit product de eerste vier cruciale jaren te overleven?

“Servero investeert jaarrond om te bouwen aan merkbekendheid en penetratie in de doelgroep door middel van onder andere instore promoties, social, online, sampling en sponsoring. We luisteren naar onze gebruikers. Omdat variatie en smaak heel belangrijk zijn voor hen, vernieuwden we recent het aanbod en introduceerden we nieuwe, verrassende smaken zoals ‘Mango Therapy’, ‘Strawberry Heaven’ en ‘Peachy Moment’.”



In hoeverre is ondersteuning van dit product nog steeds noodzakelijk?

“In 2019 hebben we de range een herlancering gegeven; zowel het design als de smaak kregen een step-up. Hoewel het een product is dat bij veel gezinnen in de vaste set zit en vanuit routine wordt gekocht, vinden we het belangrijk om top of mind te blijven. Daarom ondersteunt Servero vanuit een 3600 aanpak above en below the line, onder meer door de inzet van print, billboarding, instore promotions, online en social media.”



Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

“Consumenten zijn op zoek naar gezond gemak en smaak staat daarbij voorop. Door de fruitsnacks voor impuls/confrontatie ook aan te bieden op locaties in de winkel waar ‘tussendoor’ en ‘verantwoord snacken’ centraal staan, kan de categorie nog groeien. Denk bijvoorbeeld aan het kassaschap, waar Servero met single pouches kan inspelen op verantwoorde impuls.”

Reactie Johan van der Horst, ondernemer Spar Langeraar:

“De Servero 100% Fruit to Go fruitsnacks verkopen goed in alle varianten die ik in het schap heb liggen. Waar veel fabrikanten al jaren glazen verpakkingen op de markt brengen, is het zakje met dop een innovatie die het allemaal veel makkelijker maakt voor de consument. Een dikke plus voor de fabrikant.”

Bron: Levensmiddelenkrant