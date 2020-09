Aldi voor het eerst op televisie te zien

CULEMBORG – De Duitse discounter komt met een nieuwe merkcampagne, genaamd ‘Natuurlijk wel. Aldi’, waarmee Aldi voor het eerst in zijn geschiedenis in Nederland op de televisie te zien zal zijn. “Met deze campagne willen we Nederland verrassen”, aldus Nienke van de Streek, Managing director marketing en communicatie bij ALDI Nederland.

De merkcampagne van Aldi start 21 september 2020 en moet de Nederlandse consument laten (her)ontdekken hoe aantrekkelijk de discounter is. Het bedrijf wil laten zien dat zijn formule nog niet uitgespeeld is, maar dat de combinatie van zijn eenvoud en prijs-kwaliteitsverhouding nog altijd relevant is. Aldi is de eerste supermarktketen geweest die met de discountformule is gaan werken en heeft tegenwoordig ongeveer vijfhonderdwinkels door heel Nederland zitten.

Volgens Van de Streek hebben veel Nederlanders nog altijd een ouderwets beeld van Aldi: “Zij denken dat eenvoud gelijkstaat aan minder. Met deze nieuwe merkcampagne willen we de vooroordelen wegnemen en Nederland verrassen. ‘Natuurlijk wel’ is de mentaliteit van Aldi, we willen bewijzen dat kwaliteit niet onnodig duur of ingewikkeld hoeft te zijn. Aldi helpt de consument bij het besparen van tijd, geld en onnodig gedoe.” Dit gaat de discounter doen op de winkelvloer, in de landelijke dagbladen, online, op radio en dus voor het eerst op de televisie. Acteur, komiek en filmregisseur Diederik Ebbinge is de stem van de Aldi-commercial.

Bron: Levensmiddelenkrant