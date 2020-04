Nielsen pijlt ook paasverwachtingen

Consument hamstert minder, omzet nog steeds hoog

DIEMEN – Na twee weken sterke groei in de omzet is het ergste hamstergedrag verleden tijd. Dat blijkt uit cijfers van databureau Nielsen. Vergeleken met de week ervoor is de omzet in week 13 10,2 procent gedaald. Wel was die 8,6 procent hoger dan dezelfde week vorig jaar. De totale omzet van supermarkten in week 13 bedraagt daarmee 838 miljoen euro.