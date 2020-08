Coop en Too Good To Go redden 150.000 maaltijden

VELP – In een tijdsbestek van minder dan een jaar hebben Coop Supermarkten en Too Good To Go 150.000 maaltijden gered en vrijwel alle winkels van Coop zijn inmiddels aangesloten bij het Too Good To Go-platform.

De twee partijen werken sinds oktober 2019 samen om voedselverspilling tegen te gaan. Nederland verspild jaarlijks tussen de 1,7 en 2,5 miljoen ton eten. De aangesloten Coop-winkels zetten de app van Too Good To Go in om producten tegen de houdbaarheidsdatum te verkopen. De zogenoemde Magic Box valt in de smaak bij de consument en krijgt een waardering van 4,3 op een schaal van 5. De eerste tien maanden werden er gemiddeld ruim vijftig maaltijden per maand, per winkel gered. Een besparing van circa 375.000 kg CO₂e.

Maarten Ebben, Directeur Winkeloperatie van Coop, zegt dat alle winkels die zich aansloten bij Too Good To Go vol overgave aan de slag gingen met het concept. ‘’Dat vervult me met trots,’’ aldus Ebben. Ook Joost Rietveld, Country Director bij Too Good To Go Nederland, is blij met de samenwerking en noemt het redden van 150.000 maaltijden een mijlpaal om trots op te zijn.

Bron: Levensmiddelenkrant