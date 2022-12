Dick Roozen weg bij Superunie, opvolger al bekend

BEESD – Dick Roozen neemt met ingang van 30 april 2023 afscheid van Superunie. Hij is sinds oktober 2007 de algemeen directeur van de inkooporganisatie. Zijn opvolger is al bekend. Boudewijn van den Brand neemt het stokje over. Van den Brand was in zijn laatste functie ceo van Lidl België en Luxemburg.