Forse omzetstijging voor Plus

UTRECHT – Plus heeft het afgelopen jaar (in 53 weken) een totale consumentenomzet van drie miljard euro genoteerd. In 2019 was dit nog 2,6 miljard (in 52 weken).

De totale omzetgroei bedroeg ruim 14 procent. De autonome groei over 52 weken was 12 procent hoger dan de marktgroei van 9 procent volgens Nielsen. Het marktaandeel is gestegen naar 6,7 procent ten opzichte van 6,5 procent in 2019.

Duncan Hoy, algemeen directeur van Plus: “We kijken terug op een zeer bewogen jaar. Nog nooit was onze belangrijke rol in de voedselvoorziening zo duidelijk. Door een veilig werk- en winkelklimaat te creëren hebben wij onze klanten goed kunnen bedienen. Dat resulteert in deze mooie cijfers. Wij realiseren ons dat dit voor veel branches niet is weggelegd. Veel van onze ondernemers hebben samenwerking gezocht met lokale winkeliers, horeca of producenten om ook op die manier ons steentje bij te bijdragen.”

E-commerce

Zoals bij veel formules is de e-commerce flink gestegen afgelopen jaar. Dit zorgde voor een omzetstijging van ruim 130 procent op dit gebied. Ook heeft de supermarkt zijn ICT landschap verstevigd, hebben de eerste grote groepen huismerkproducten een restyling gehad, zijn er 260 nieuwe Laagblijvers in de hele winkel geïntroduceerd en zijn alle winkels voorzien van elektronische schaplabels.

In 100 winkels is een Scan & Go geïntroduceerd en hebben 100 winkels een vernieuwde vleeswaren- en kaasafdeling. Plus is daarnaast gestart met de bouw van het nieuwe centrale en gemechaniseerde distributiecentrum in Oss en hoopt dit in 2022/begin 2023 in gebruik te nemen.

Mooie resultaten

De supermarkt werd tevens voor het zesde jaar op rij door GfK uitgeroepen tot Meest Verantwoorde Supermarkt en is alle cacao in huismerkproducten voortaan Fairtrade. Ook was Plus de beste Wijnsupermarkt en werd de website bekroond tot Beste Website in de categorie Supermarkten.

