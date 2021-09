Foto’s: Dekamarkt opent opnieuw twee voormalige Deen-winkels

VELSEN-NOORD – Dekamarkt opende afgelopen vrijdag na een korte ombouwperiode de voormalige Deen-supermarkten op de Pampuslaan in Amsterdam IJburg en op de Laardeweg in Bussum.

Robert van Stralen, de supermarktmanager van het filiaal in Amsterdam, en Jaron Heere, de manager in Bussum, knipten de lintjes door in het bijzijn van diverse omwonenden. Een week ervoor gingen de deuren al open van de eerste voormalige Deen-winkels in Zeist en in Waarland. Dat betekent dat Dekamarkt al vier voormalige Deen-winkels heeft omgebouwd en geopend. In de volgende plaatsen opent de formule binnenkort nog hun deuren: Almere (drie keer), Amsterdam, Bergen, Blokker, Breezand, Broek op Langedijk, Castricum, Heerhugowaard, Hoogkarspel, Limmen, Monnickendam, Purmerend en Weesp.

Bron: Levensmiddelenkrant