Jumbo draait omzet van bijna tien miljard

VEGHEL – Jumbo heeft aan het begin van zijn jubileumjaar – de supermarktformule bestaat honderd jaar – zijn omzetcijfers van 2020 bekend gemaakt. Door de pandemie steeg de omzet van de Jumbo Groep Holding fors tot een totaal van 9,73 miljard euro.

Ceo Frits van Eerd zegt dat de groei anders voelt dan andere jaren, omdat ‘de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de supermarkt het belang van de omzet overstijgt’. De consumentengroei steeg met 1,25 miljard euro (+15 procent) tot 9,68 miljard euro, de omzet van La Place bleef door de pandemie steken op 50 miljoen euro. La Place draaide in 2019 nog een omzet van 165 miljoen euro, waardoor het nu dempend effect heeft op de totale winst. Om La Place een impuls te geven is Jumbo een strategische samenwerking aangegaan met de Vermaat Groep voor de exploitatie van 44 filialen.

De omzet werd wel opgestuwd door de stijgende omzet online, deze steeg met meer dan 50 procent en kwam voor het eerst boven de 500 miljoen euro uit. In het nieuwe jaar wil Jumbo zijn online capaciteit verhogen met een derde E-fulfilment Center en moet het aantal bezorghubs groeien naar zestien.

Van Eerd: “Dag in dag uit werken we aan onze ambitie door steeds een stap extra te zetten voor onze klanten. We vinden dat boodschappen doen leuk moet zijn én blijven. Met die gedachte willen we het honderdjarige bestaan van ons familiebedrijf samen met alle medewerkers, ondernemers en leveranciers kracht bijzetten.”

Fysieke uitbreiding

In 2020 heeft Jumbo zijn winkelbestand uit kunnen breiden met 15 vestigingen, waarvan de meeste op binnenstedelijke locaties in Nederland en op nieuwe locaties in België. Mede daardoor is het marktaandeel van Jumbo in Nederland in 2020 verder gestegen tot boven de 21,5 procent.

Ook in 2021 is de supermarktformule voornemens om nieuwe stadslocaties te openen in Nederland, in België staan tien filialen op de planning. Ten slotte ontwikkelen Jumbo en Hema een gezamenlijk winkelconcept op zes NS stations, terwijl La Place per 21 december 2020 vier La Place franchisevestigingen op de NS Stations van Utrecht, Leiden, Rotterdam en Den Haag heeft overgenomen van HMS Host. Dit alles moet ervoor zorgen dat de consumentenomzet in het jubileumjaar boven de 10 miljard euro uitkomt.

