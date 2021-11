Leden Plus en Coop stemmen in met fusie

UTRECHT/VELP – Een overgrote meerderheid van de leden van zowel Plus als Coop hebben tijdens een Algemene Ledenvergadering laten weten akkoord te zijn met de voorgenomen fusie van de twee partijen. Deze goedkeuring is een belangrijke stap richting de afronding van de fusie.

Met de voorgenomen fusie ontstaat een derde grote servicesupermarkt met een landelijk netwerk van ruim 550 winkels. Duncan Hoy, algemeen directeur Plus: “We zijn trots dat ons fusievoorstel op zoveel instemming van onze leden mag rekenen. Het is uniek dat twee gevestigde coöperaties fuseren. Het geeft ons de mogelijkheid een nog sterkere en betere coöperatie te worden, waar ondernemende retailers zich thuis voelen. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze sterke uitgangspositie als beste supermarkt van Nederland verder uitbouwen om zo de klant nog beter te kunnen bedienen.”



Eerder gaven de ondernemingsraden (OR) van Plus en Coop al hun positieve mening op de fusie. Het proces bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) loopt nog, naar verwachting kan de transactie begin 2022 worden afgerond.



Bron: Levensmiddelenkrant