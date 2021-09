Online bezorgdienst Manaw streeft naar landelijke dekking binnen vijf jaar

‘We willen absoluut geen etnisch bedrijf zijn, maar juist een supermarkt die wereldse producten verkoopt.’

AMSTERDAM – Eerst langs de supermarkt voor de standaardproducten en vervolgens langs de Turkse, Aziatische of Marokkaanse winkel om meer exotische artikelen te halen. Met het live gaan van online supermarkt Manaw is dat verleden tijd. Oprichter Talha Ulucay en directeur Frank Jansen hebben het concept vanaf het begin samen opgebouwd tot wat het nu is en kijken positief terug op de pas afgeronde proefperiode. Consumenten in Amsterdam en omgeving kunnen nu al hun boodschappen, inclusief de etnische producten, bij Manaw bestellen en laten thuisbezorgen.

Ulucay en Jansen kwamen via via in contact met elkaar en hadden vanaf het begin een klik. “Ik werd benaderd door Talha, wat heeft geleid tot een serieus gesprek”, vertelt Jansen. Samen met Ulucay vertelt hij over het nieuwe concept, het idee erachter en de ambities.

Wat betekent Manaw?

Ulucay: “Manaw betekent in het Turks groenteboer. Eigenlijk schrijven we het daar als Manav, maar de v spreken we uit als een w.”

Hoe is het idee ontstaan om dit concept te lanceren?

Ulucay: “Dit is echt een gat in de markt, wat wij nu opvullen met het concept Manaw. Natuurlijk kennen we Picnic, Albert Heijn en Jumbo die de boodschappen thuisbezorgen. Alleen bestel ik daar niet, omdat ik nog de deur uit moet om bij een lokale etnische winkel buitenlandse producten te kopen. Met Manaw kunnen wereldse gemeenschappen in Nederland ook hun favorieten producten uit het land van herkomst laten thuisbezorgen.”

Kunnen jullie iets meer vertellen over de inkoop van al deze internationale producten?

Jansen: “We willen absoluut geen etnisch bedrijf zijn, maar juist een supermarkt die wereldse producten verkoopt. We kiezen ervoor om samen te werken met een directe groothandel die daarin gespecialiseerd zijn. Prijs is uiteraard belangrijk, maar dat is niet onze drijfveer geweest om op deze manier zaken te doen. We willen producten inkopen die de consumenten in Nederland missen en een normale groothandel heeft die niet in huis.”

Ulucay: “Marokkanen eten liever andere couscous dan die je bij de reguliere supermarkt vindt. Het is belangrijk voor hen om toegang te hebben tot de juiste ingrediënten voor de bereiding van een traditioneel gerecht.”

Manaw is een online supermarkt, waarom is er niet gekozen voor (ook) een fysieke winkel?

Ulucay: “Online is echt het nieuwe ondernemen en ons doel is om service te leveren. De klanten komen niet bij ons, maar wij leveren aan de deur. Dat is ideaal, want niet iedereen heeft nog tijd of zin om boodschappen te doen. Manaw ontzorgt de klant.”

Jansen: “Ons doel is dat alle bevolkingsgroepen in Nederland bij ons een aantal producten kan vinden die wij mogen leveren. Dat is continu een ambitie om dat voor elkaar te krijgen. We zien dat er steeds meer leveranciers zijn die een nieuw werelddeel ontdekken.”

Hoe kijken jullie terug op de proefperiode?

Jansen: “Die heeft veel inzichten gegeven. We hebben met name het logistieke gedeelte getest. Daar is onze collega Casper Weisz, operationeel manager, mee aan de gang gegaan. Hij heeft kennis van voorraadbeheer en warehousing. Het proces konden we tijdens de proefperiode helemaal volgen, van het doen van een bestelling, vinden van producten, door het systeem heen komen en de bezorging. Dat heeft ons doen inzien dat er alleen voordelen zijn. Het logistieke proces is een behoorlijk programma, zeker als je iets nieuws opstart. We hebben het ook groot aangepakt met een dc van 6500 vierkante meter en nog eens 1000 vierkante meter kantoorruimte. Het moet allemaal gaan lopen en we zijn voorbereid op snelle uitbreiding.”

Ulucay: “We hebben bewust gekozen voor zo’n groot dc, omdat we willen groeien. Dat kan als online supermarkt heel snel gaan en dan moet je flink opschalen. We hebben er vertrouwen in dat het concept aanslaat bij de consument. Iedereen aan wie we ons idee hebben voorgelegd, is enthousiast en dat zijn niet alleen mensen uit mijn eigen kring. In de supermarkt ben ik de afgelopen weken benaderd wanneer Manaw officieel live ging. We merken dat consumenten echt toe zijn aan een concept als Manaw.”

Jullie hebben ervoor gekozen om met kleine bestelwagens te gaan rijden. Hoeveel bestelling kunnen ze per ronde meenemen?

Ulucay: “We hebben er nu tien rondrijden en nog dertig zijn in productie. Die komen eind september binnen. Ze zijn niet elektrisch, maar dat is wel ons doel voor de toekomst. We willen heel graag duurzaam zijn, alleen zien we dat de ontwikkelingen in de markt met elektrische voertuigen nog niet zover is dat we daar onze efficiëntie uit kunnen halen.”

Jansen: “Er is uiteraard gekeken naar wat Albert Heijn en Picnic hebben, maar we willen niet zo klein als Picnic en niet de grote voertuigen van Albert Heijn. Er is gekeken naar de positieve elementen van de collega’s en uiteindelijk is de keuze gevallen op een tussenmaat die heel stabiel is en zich ook makkelijk manoeuvreert door de stad.”

Andere supermarktformules hebben steeds vaker een multicultureel assortiment, vaak ook afgestemd op de doelgroep van de winkel. Wat is jullie mening daarover?

Ulucay: “Het is weinig en niet compleet. Ze hebben vaak maar een paar meter aan multiculturele artikelen, waardoor consumenten nadien nog naar een etnische supermarkt moeten voor de rest.”

Jansen: “We breiden ons assortiment steeds verder uit. De ruimte is er om ook die producten aan te bieden, dus we blijven continu verder kijken. We zijn niet gebonden aan meters in het schap, wat een groot voordeel is.”

Jullie willen dat consumenten alle boodschappen op één plek kunnen kopen. Kun je bij jullie alles vinden voor bijvoorbeeld de weekboodschappen?

Jansen: “Wat ik duidelijk heb aangegeven voordat ik hierin stapte, is dat we een compleet assortiment bieden. Dus ook een pak melk, Douwe Egberts koffie en Grand’Italia pasta. Al gauw leerde ik dat de Turkse gemeenschap graag pasta van Ankara koopt, maar we zijn ook in gesprek met een Italiaanse leverancier voor de pasta van een hoger level.”

Ulucay: “Het gaat erom dat consumenten uit bepaalde werelddelen gevoelig zijn voor producten uit die landen. Ze willen graag eten wat ze kennen en wat ze gewend zijn. Een merk als Ankara bestaat bijvoorbeeld al tientallen jaren.”

Jansen: “Nederlanders zijn ook merkgevoelig, we zijn er dol op. Zo ben ik gek op Calvé pindakaas, maar dat maakt een andere pindakaas niet viezer natuurlijk.”

Jullie zijn van start gegaan in Amsterdam. Hebben jullie enig idee wanneer het concept wordt uitgerold, zeker gezien jullie ambitie om over 5 jaar landelijk te zijn?

Ulucay: “Ja, over vijf jaar landelijk, dat is het streven inderdaad. Het plan is om eerst de Randstad te veroveren en de grote steden. Daarna moet er een olievlek ontstaan naar de buitengebieden.”

Jansen: “Het plan voor de komende vijf jaar ligt klaar, alles is uitgeschreven. Alleen gaan we daar niet te veel over vertellen.”

Welke ambities hebben jullie nog meer?

Ulucay: “Als consumenten nu bestellen, dan kunnen we het morgen al thuisbezorgen. Waar we naar toe willen is dat je vandaag bestelt en later die dag al de bestelling ontvangt. Dat is de toekomst.”



Bron: Levensmiddelenkrant