Superunie voegt nieuwe directieleden toe

Over Superunie

Superunie is de inkoopcoöperatie die in Nederland dertien onafhankelijke supermarktorganisaties vertegenwoordigt. De leden van Superunie beleveren meer dan 1.700 supermarkten, die lokaal, regionaal en/of landelijk verspreid zijn. Tezamen voorzien deze supermarkten ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking van de dagelijkse boodschappen. Zo draagt de collectieve inkoop via Superunie bij aan de pluriformiteit in de Nederlandse food Retail. Superunie is al ruim 63 jaar succesvol. Lid van Superunie zijn: Boni Beheer, Boon Food Group Beheer, Coop Retail, Deen Supermarkten, Detailresult Groep, Hoogvliet Super, Jan Linders, Nettorama Distributie, Plus Retail , Poiesz Supermarkt, Sligro Food Group Nederland, Spar Holding en Vomar Holding.