Drankje Sip.Sleep ondersteunt natuurlijk slaapproces

NIEUWVEEN – Sneller in slaap vallen en een goed slaapritme, dat is waar het nieuwe drankje Sip.Sleep bij helpt. Het lichtzoete drankje is caloriearm, vegan en bevat geen suikers. Daarnaast zorgt het er niet voor dat je moe wordt, maar wél dat je beter doorslaapt en uitgerust wakker wordt.

Jeroen van Schaijk, oprichter van SIP.Sleep, heeft het drankje ontwikkeld vanuit een persoonlijke behoefte. Hij constateerde dat er ontelbare producten op de Nederlandse markt zijn om nog een uurtje extra wakker te blijven, terwijl er geen enkel lekker, gezond en goed werkend product bestond om het slaapproces te ondersteunen. Terwijl slaap zo vreselijk belangrijk is voor een succesvol leven, een goede gezondheid en een sterke weerstand. Na een lang ontwikkelproces, waarin de juiste ingrediënten zijn samengesteld en het optimale effect is gegarandeerd, is SIP.Sleep in juni 2020 gelanceerd. Middenin de coronacrisis, waardoor het een uitdaging blijft om mensen kennis te laten maken met SIP.Sleep. Maar juist nu, in tijden dat mensen onzeker zijn over de toekomst en daardoor wakker liggen, kan SIP.Sleep helpen om hen in de juiste ontspanningsmodus te brengen, aldus Van Schaijk.



Pakketten

Het drankje bevat lichaamseigen aminozuren en natuurlijke extracten. Het advies is om het blikje 45 tot 60 minuten voor het slapengaan te drinken. Van Schaijk: “SIP.Sleep zou het liefst heel Nederland op locatie helpen met het inrichten van een goed werkend avondritueel. Door de coronamaatregelen is dat echter niet mogelijk. Toch wil SIP.Sleep wel alvast stappen maken. Naast het gratis webinar, verspreidt SIP.Sleep daarom de komende tijd diverse avondritueel pakketten in onze hoofdstad.”



SIP.Sleep is nu verkrijgbaar in de webshop van SIP in een verpakking van 6, 12 of 24 stuks vanaf euro per blikje. Er wordt gewerkt aan een abonnementsvorm voor SIP.Sleep met extra voordeel.



Bron: Levensmiddelenkrant