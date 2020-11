Inproba introduceert Ketjap Manis met 30% minder suiker

In navolging op de succesvolle introductie van de chilisaus 50% minder suiker in 2018, introduceert Inproba nu een ketjap met maar liefst 30% minder suiker. De helft van de suiker is vervangen door stevia-extract, een zoetstof van natuurlijke oorsprong.

Stevia benadrukt de typische zoete sojasaus smaak extra, de smaak van deze Ketjap Manis is dan ook superieur! Stevia bevat bovendien geen calorieën. De Ketjap, in een 250 ml fles, bestaat, net als de huidige ketjap manis van Inproba, uit 100% natuurlijke ingrediënten én is ook glutenvrij (herkenbaar aan het NCV glutenvrij logo op het etiket). Het is een heerlijke, authentieke smaakmaker voor oriëntaalse gerechten en vele andere gerechten. Lekker in soepen, sauzen, vlees-, vis en roerbakgerechten. Inproba speelt hiermee in op de belangrijkste gezondheidstrends, zonder daarbij concessies te doen aan de smaak. Wederom voegt Inproba, met dit tweede product met gereduceerd suikergehalte in het oosterse schap, echt waarde toe aan de categorie.

www.inproba.nl