‘Hema kan terug naar de kern’

Voorwaardelijke overeenkomst bereikt

AMSTERDAM – De eigenaar van Jumbo Supermarkten wil samen met investeringsmaatschappij Parcom Hema kopen. Het 50/50 consortium van Parcom en Mississippi Ventures – eigendom van de familie Van Eerd – hebben hierover een voorwaardelijk overeenkomst bereikt. Dirk Mulder, sectorbanker bij ING, vermoed dat dit voor Hema een ideale uitkomst zal zijn.

Zo’n vier maanden geleden gaf Mulder al aan dat Jumbo wel eens interesse zou kunnen hebben in het overnemen van Hema. Hierin krijgt hij deels gelijk, nu het investeringsvehikel van ondernemersfamilie Van Eerd een overeenkomst is aangegaan. Het fonds Mississippi Ventures is al bijna honderd jaar actief op de (food)retailmarkt en brengt samen met de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom de levensmiddelenformule weer volledig in Nederlandse handen.

Een goede zaak, stelt Mulder: “Beide bedrijven hebben kennis van de geschiedenis van Hema en weten dat veel Nederlanders echt gesteld zijn op de Hema. Het faillissement heeft veel teweeg gebracht, wat zich uitte met acties als ‘Hou de Hema’. Dat zag je bijvoorbeeld niet bij de V&D. Als het dus weer lukt om een onderscheidende positie in te nemen, met leuke artikelen voor een interessante prijs dat Hema via verschillende kanalen aanbiedt, kan Hema weer echt groot worden.”

Doorverkopen

Parcom helpt ondernemers en managementteams hun potentieel volledig te benutten. Huidige bedrijven in Parcom’s beleggingsportefeuille zijn onder meer Simpel, Euroma en Jan Snel. “Parcom probeert bedrijven over te nemen waarin ze mogelijke waarde zien, laat ze ontplooien en verkoopt ze binnen tien jaar door. Daar lijken veel mensen over te vallen, maar er is helemaal niks mis mee. Ze maken het mogelijk voor bedrijven om te groeien in omzet en rendement, door het inbrengen van kennis en organisatievermogen, zodat ze bedrijven naar een volgend plan brengen. Juist zo’n Nederlands investeringsfonds heeft gevoel bij een bedrijf als Hema en weet wat ze te wachten staat”, vertelt Mulder.

Er is nu echter nog wel sprake van een voorwaardelijke overeenkomst; Het is dus mogelijk dat de deal uiteindelijk niet doorgaat. “Beide investeerders hebben aangegeven zelf 75 miljoen in te leggen, en de rest moet de financiering nog wel rondkomen met de drie Nederlandse grootbanken: ING, Rabobank en ABN Amro”, legt Mulder uit. “Daarnaast gaan beide investeerders nu intensief boekonderzoek doen. Het kan zijn dat daaruit nog zaken naar voren komen waardoor de koop toch minder aantrekkelijk lijkt.”

Het 50/50 consortium van Parcom en Mississippi Ventures bereikte vanmiddag het voorlopige akkoord met Hema b.v. en de Ad Hoc Group – vertegenwoordiger van een meerderheid van senior obligatiehouders van Hema. Het consortium combineert retail- en managementervaring met ondernemingsgeest en zakelijk inzicht en ziet een groot potentieel in Hema. Beide partijen zijn onder de indruk van de veerkracht en het lange-termijn perspectief van Hema’s management, haar raad van commissarissen en de duizenden medewerkers en miljoenen klanten het bedrijf.

Kern

Dat is precies waar de investeerders verder op willen gaat inzetten, volgens Mulder. “Met de overname geven de investeerders Hema de ruimte om terug te gaan naar de kern. De afgelopen tijd hebben ze heel veel willen doen: focus op eigen filialen in de Benelux en Frankrijk, inzetten op het internet, uitbreiden in Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast zijn ze samenwerking met partners aangaan, zoals met Jumbo, de Franse formules Franprix en Casino-supermarkten en Walmart.com in Canada en Amerika. Zo creëer je een goede omnichannel positie, waarmee je merkpositie goed kan neerzetten. Bedrijven als Rituals en Hunkemöller zijn hierdoor succesvol geworden. Bij Hema is dit – tot nu toe - wat minder goed gelukt.”

“Ik denk dat wat Parcom en de familie van Eerd nu aangeven, is dat ze willen focussen op waar Hema sterk in is. Dat is de retail in de Benelux en Frankrijk. Terug naar dat oer-Hollandse, met een geüpgradede concept en investeert in de winkelopzet Dat lijkt mij een goede propositie”, aldus Mulder.

Het consortium verwacht in de eerste helft van december met een update over de transactie te kunnen komen.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops