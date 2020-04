Picnic en De Unie komen tot eerste eigen cao webwinkel

AMSTERDAM – Picnic en vakbond De Unie hebben een overeenstemming bereikt over een coa van de ruim 4000 werknemers van Picnic. Het is voor het eerst dat een webwinkel een eigen cao afsluit. Medewerkers krijgen de komende dagen de kans over het cao te stemmen.

In het cao, dat een looptijd heeft van twee jaar, is onder andere een loonsverhoging van zes procent opgenomen. Ten opzichte van de vorige voorwaarden krijgen medewerkers ook een vakantiedag extra, sneller een vast contract en 200 euro opleidingsbudget.

“Zodra duidelijk werd dat de medewerkers van Picnic niet onder een bestaande cao vallen zijn we met verschillende partijen gaan praten over een eigen cao”, aldus Michiel Muller, medeoprichter van Picnic. “Ik ben trots dat we onze belofte waar hebben kunnen maken. Het is een eigentijdse cao geworden, die past bij onze manier van werken. Onze medewerkers profiteren hiervan en wat mij betreft sluiten andere e-commercebedrijven zich ook aan.”

FNV

Eerder konden Picnic en vakbond FNV het niet eens worden over de invulling van het cao van de onlinesupermarkt. De onenigheid sleepte lang voort, tot in de rechtszaal aan toe. Nu is de eerste stap dan toch gezet, in samenspraak met vakbond De Unie.

Bron: Levensmiddelenkrant