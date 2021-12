10 hoogtepunten uit 2021; Aankondiging fusie Plus en Coop

NIEUWVEEN – Op de drempel van het nieuwe jaar is het altijd leuk nog even terug te blikken. Hoewel sommige gebeurtenissen zijn uit het collectieve geheugen weggevaagd, zijn andere niet meer weg te denken. Niet alleen de coronacrisis had invloed op de foodsector; het supermarktlandschap werd flink opgeschud door fusies en overnames en flitsbezorgers gaven en geven een nieuwe impuls aan de bezorgstrijd. Levensmiddelenkrant selecteerde de tien meest bijzondere, opvallende en impactvolle gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De laatste tien dagen van het jaar plaatsen we elke dag een hoogtepunt uit 2021. Vandaag: Aankondiging fusie Plus en Coop.