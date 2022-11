100 miljoen dollar voor AI in retail

Techleverancier Trigo wil meer onbemande winkels

TEL-AVIV - Techstart-up Trigo heeft in haar financieringsronde een totaal van 100 miljoen dollar opgehaald voor de innovatie van Artificial Intelligence (AI) in supermarkten. De techleverancier wil zich richten op de ontwikkeling van kassaloze winkels.

De Israëlische start-up ontwikkelt technologie voor zelfbedieningswinkels en richt zich hiermee vooral op het gemak in het levensmiddelenkanaal. Het bedrijf doet onder meer zaken met grote namen als het Britse Tesco, Rewe Group, Aldi en Netto.

Trigo gaat het budget gebruiken om het concept van onbemande supermarkten in Europa en de Verenigde Staten verder uit te rollen. Daarnaast wil de techleverancier nieuwe applicaties ontwikkelen waarmee fraude verminderd kan worden, de winkelvoorraad nauwkeurig in kaart gebracht wordt en waarmee marketing wordt gepersonaliseerd.

Nederland

Michael Gabay, mede-oprichter en ceo van Trigo, verklaart: “We hebben bewezen dat we computervisie en AI kunnen inzetten om fysieke winkels te voorzien van dezelfde soort inzichten en mogelijkheden als e-commercewinkels. Deze investering stelt Trigo in staat om zijn uitbreidingsplan uit te voeren en ons product te laten rijpen om de veranderende behoeften van onze klanten te ondersteunen.”

In Nederland kennen we de software van Trigo van de kassaloze Aldi Shop & Go in Utrecht. Producten worden middels intelligente camera’s in het plafond en sensoren in de schappen gedetecteerd en worden bij het verlaten van de winkel automatisch afgerekend.

“We werken met Trigo omdat dit bedrijf de enige is die onze benadering deelt om te kijken naar een oplossing die kan worden geschaald met lage hardwarekosten en een naadloos wrijvingsloze ervaring voor de klant”, aldus Mareike Kleimann, projectleider bij Aldi Shop & Go.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.