200ste Albert Heijn naar modernste concept

DEN HAAG – Het nieuwste concept van Albert Heijn is met de heropening van de XL-vestiging in Den Haag 200 maal toegepast. Bij de opening 29 juli konden klanten voor het eerst de opgefriste vestiging bewonderen.

De nieuwe inrichting speelt in op de hedendaagse behoeften van de consument. In het concept staat lekker, gezond en duurzaam eten centraal. Daarnaast kunnen klanten snel boodschappen doen door dertig zelfscankassa’s, of juist genieten van een kopje koffie met koek bij de barista. “En er zijn daar ook vers belegde broodjes, zoete en hartige snacks, verse pizza’s en pasta’s verkrijgbaar,” zegt supermarktmanager Sjon van Ballegooien trots.

“Klanten zijn echt verrast door de prachtige nieuwe inrichting en het grote assortiment,” vertelt een trotse Van Ballegooijen verder. “We hebben nu een hele wand met veel verse kruiden waar je zelf de kruiden kunt knippen. Ook is er een sushibar waar verse sushi ter plekke wordt bereid en bij het vega-eiland vind je meer dan 200 vegetarische en vegan producten bij elkaar.”

Tempo

Algemeen directeur Marit van Egmond was ook aanwezig bij de opening. “Deze mooie Albert Heijn XL in Den Haag is de 200ste winkel die wij hebben verbouwd naar ons nieuwste concept.” Voorlopig blijft die overgang nog wel even doorgaan. “We hebben er een goed tempo inzitten, met gemiddeld drie winkels per week die we verbouwen. Ik ben trots op alle collega’s en juist ook de bouwpartners die dit mogelijk maken. Op naar de volgende verbouwing en eerst natuurlijk de felicitaties voor Sjon en het team!”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops