95e winkel voor Vomar

HEERHUGOWAARD – Middenin nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard opende Vomar haar 95e winkel, tevens de 4e in de West-Friese plaats. Het is gevestigd in een gloednieuw pand, dat samen met de 31 appartementen erboven door Vomar is ontwikkeld in samenwerking met zusterbedrijf Hoorne Vastgoed.