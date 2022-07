A Brand New Day: ‘Samen komen we tot vernieuwing en inspiratie’

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Likorette & premix Criterium: Omzetprestatie Winnaar: A Brand New Day

BREDA - Het hoogtepunt van de afgelopen twee jaar? Sales manager Kim Verschuren en trade marketeer Daphne Emmers bij A Brand New Day leggen uit dat consistent succes van grote merken hiervoor de basis vormt en een goede samenwerking met de handel is hiervoor essentieel. Dat de handel alle inspanningen vervolgens beloont met een Gouden Partner is iets waar het team van A Brand New Day ontzettend trots op is.

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat betekent deze prijs voor jullie?

“Wij zijn ontzettend trots dat we door de handel erkend worden voor al onze inspanningen op het gebied van samenwerking. Samen met onze handelspartners kunnen we inspelen op de belangrijke consumententrends die we zien, zoals premiumisation, convenience en lighter. Hoe kunnen we met het assortiment het beste inspelen op de vraag naar kwaliteit en gemak? Welke rol speelt de traditionele winkel en hoe moeten we de online shopper benaderen? Dergelijke vraagstukken bespreken we steeds vaker met partners tijdens reviews.”



Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

“We zijn ervan overtuigd dat we samen tot vernieuwing en inspiratie kunnen komen. Dat geldt ook voor interne samenwerking en daarom heeft A Brand New Day de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in het ontwikkelen van een trademarketingteam, dat objectief category management bedrijft en de shopper centraal stelt. Trade marketing adviseert vanuit de feiten en trends. Vanuit verkoop worden de commerciële lens en operatie besproken, zodat we tot een sterkere samenwerking komen en werken aan de physical availability.”



Als jullie kijken naar de afgelopen twee jaar, wat is dan écht een hoogtepunt?

“Het echte hoogtepunt laat zich typeren door consistent succes van onze grote merken. Met succesvolle marketing-campagnes en de juiste strategie werken we constant aan mental availability : via merkbekendheid en relevantie structureel bouwen aan brede merkpenetratie onder consumenten. Uiteindelijk vraagt de consument hierdoor om Aperol, Crodino of White Claw. Zo groeit Jack&Cola al 10 jaar op rij – dit jaar genereert het binnen de supermarkten zelfs de hoogste omzet van alle sku’s in het Ready To Drink-schap! Door deze aanpak is ook Aperol elke zomer weer een groter succes en dat vormt weer de basis voor Crodino, waarmee we inspelen op de bewuster drinken-trend tijdens het borrelmoment. Ten slotte hebben we in de zomer van 2020 samen met de handel White Claw geïntroduceerd, waarmee we de hard seltzer-categorie succesvol op de kaart hebben gezet. Vele merken volgden en dankzij enerzijds consumentenvoorkeur en merkkracht en anderzijds de goede samenwerking met de handel zijn we nog steeds de meest relevante hard seltzer voor de consument.”



Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op jullie succes?

“We zijn van mening dat we samen met de handel aan het succes van onze merken bouwen. Omdat wij de belangen behartigen voor vele merkeigenaren bundelen we onze merken in merkoverschrijdende concepten, zoals Borrel& of Party. Via een 360-gradenaanpak creëren we daarmee relevantie op een breed aantal consumer touchpoints . Op deze manier brengen we mental en physical availability samen met een gezamenlijk succes voor A Brand New Day en de handel als uitgangspunt.”

“Op een goede cocktailavond kunnen de producten van A Brand New Day niet ontbreken, dat zien we terug in het koopgedrag van de consument.”



