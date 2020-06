Aardappeloverschot te minimaal voor productie dierenvoeding

VIERVERLATEN – Suiker Unie gaat toch geen aardappelen drogen in haar fabriek in Vierverlaten om te verwerken tot vee- en huisdiervoer. Enkele actuele ontwikkelingen die de continue aanvoer van aardappelen onzeker maken, zijn daar de oorzaak van.

Suiker Unie kondigde eerder aan het aardappeloverschot als gevolg van de coronacrisis aan te pakken door in de diervoedingsproductie te duiken. Aardappelen die boeren niet kwijt konden zouden worden gedroogd.



Attractieparken

In een persbericht meldt het dochterbedrijf van Royal Cosun dat dit plan om verschillende redenen toch niet doorgaat. Ten eerste zijn de coronamaatregelen voor onder meer horeca en attractieparken versoepeld, waardoor de vraag naar aardappelproducten weer toeneemt. Daarnaast ligt door de almaar aanhoudende droogte een magere aardappeloogst in het verschiet. Aardappelen uit de vorige oogst kunnen een waardevolle aanvulling vormen op de toekomstige behoefte in onder meer de aardappelverwerkende industrie. Ten slotte blijkt dat boeren met zogeheten contractaardappelen, die eerst naar onder meer de fritesindustrie zouden gaan, nauwelijks voor de compensatieregeling in aanmerking komen als ze zouden worden verwerkt tot onder meer veevoer.



Inspanning

“Voor iedereen bij Suiker Unie die met veel inspanning en enthousiasme de technische droogoplossing heeft gerealiseerd, is het jammer dat het project is stopgezet. Maar voor de aardappeltelers is de gebruikelijke verwerking natuurlijk veel beter”, zegt de producent.



Bron: Levensmiddelenkrant