AB InBev: ‘Ons doel is om de grootste brouwerij van Nederland te worden’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Bier, Criterium: Omzetprestatie, Winnaar: AB InBev

BREDA - Jasper Kessels, sales director retail NL bij AB InBev, reageert vol trots op de Gouden Partner winst in de categorie Bier. Ook vertelt hij hoe de brouwerij de nieuwe Alcoholwet aanvliegt.

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat is jullie eerste reactie?

“Uiteraard zijn we ontzettend trots op deze erkenning van category managers en inkopers, die hun waardering uitspreken over onze omzetprestaties. We hebben dit jaar vanuit retail alle zeilen bij moeten zetten om de klappen in horeca zo veel mogelijk te beperken.”

Wat is de sleutel tot jullie succes?

“Onze merken, onze mensen en onze ambitieuze mindset. Ons merkenportfolio is sterk in alle biercategorieën. Daarnaast hebben we een talentvol team dat door goede samenwerking met retailers in staat is om het maximale resultaat te behalen. We hebben in tien jaar ons marktaandeel zien groeien van 14 procent naar ruim 24 procent. Ons doel is om de grootste brouwerij van Nederland te worden, waarbij we mensen samen willen brengen om te genieten van ons prachtige merkenportfolio.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de categorie waarin jullie winnen?

“In alle biercategorieën proberen we vernieuwing te brengen, door in te spelen op de laatste consumententrends. Met Leffe Blond introduceerden we het eerste 0.0 abdijbier, van hoge kwaliteit. Daarnaast hebben we de pilscategorie met Bud wakker geschud met een ‘smooth taste’ en een frisse, internationale positionering. We durven te investeren door Bud ook in een krat te lanceren, het eerste krat voor Bud ter wereld.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Het doel is en blijft om samen met onze klanten waarde aan de biercategorie toe te voegen. Vorig jaar bracht de plotselinge grote vraag in retail door COVID-19 logistieke uitdagingen met zich mee. Die probeerden we samen met onze retailpartners zo goed mogelijk op te lossen. Veel van onze merken groeiden daarbij ook nog eens fors harder dan het gemiddelde van de biercategorie.”

Hoe trekken jullie de consument naar het schap, ondanks de hoge promotiedruk?

“Met invoering van de Alcoholwet per 1 juli, waarbij de maximale korting op alcohol naar 25 procent gaat, zal de promodynamiek veranderen. Kwaliteit, merkkracht en onderscheidend vermogen op de winkelvloer worden nog belangrijker. We zullen samen met onze relaties zoeken naar onderscheidend vermogen om ons merkenportfolio de groeimotor te laten blijven van de biercategorie. Inspelen op de laatste trends, het activeren van de juiste merken op de winkelvloer en onze buitendienst als verlengstuk gebruiken bij het doorvertalen van gezamenlijke groeiplannen zijn allemaal middelen die daaraan gaan bijdragen.”



Joris Bons

Senior category manager bier bij Plus over AB InBev:

“Ik denk dat dit een terechte overwinning is op dit criterium. AB InBev is bij ons heel hard gegroeid, dat is het resultaat van een goede samenwerking en een goede marktbenadering van hen. Ze bouwen heel consistent een merkportfolio op, en daar profiteren ze van. Er is begrip voor wederzijdse belangen en we proberen samen de consument zo goed mogelijk te bedienen. Ook is er een balans in meer speciaalbier proberen te verkopen en alcoholvrij te laten groeien, dat past ook bij het uitgangspunt van Plus.”



Bron: Levensmiddelenkrant