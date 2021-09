AH gehakt van bakje naar een zakje

ZAANDAM – Het gehakt van Albert Heijn zit voortaan in een zakje in plaats van een bakje. Deze aanpassing is goed voor 500.000 kilo minder plastic op jaarbasis, dit is een besparing van 70 procent. De overgang gaat volgende week van start. De supermarkt geeft aan dat dit ook voor klanten een voordeel heeft: de plastic afvalbak is minder snel vol.