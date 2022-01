AH grootste groeier van 2021

NielsenIQ geeft marktaandelen supermarkten 2021 vrij

DIEMEN – 2021 was wederom een bijzonder jaar, waarin de omzet van de supermarkten op hoog niveau is gebleven. Het grootste marktaandeel is nog steeds in handen van Albert Heijn, met 35,9 procent tegenover 35 procent in 2020. Jumbo volgt met 21,8 procent (dat was een jaar eerder 21,5), en met 6,5 procent (6,7 in 2020) voert Plus de Superunie-club aan.

De totale omzet was 44,6 miljard euro. Een lichte daling (0,2 procent) ten opzichte van 2020, die te verklaren is door de extra week die dat jaar had. Na correctie zou er sprake zijn van een lichte groei (1,7 procent). Opvallend is verder de omzetstijging van de onlineverkopen van de supermarkten. De totale omzet hiervan was 2,4 miljard euro. Dit is een stijging van bijna 30 procent tegenover 2020.

Coronamaatregelen

De hoge omzet in 2021 wordt deels toegekend aan de coronamaatregelen, zo groeiden categorieën als batterijen, tijdschriften en kaarsen met respectievelijk 16, 9 en 50 procent door het thuisblijven van consumenten. Door de horecasluiting werd 35 miljoen euro meer aan bier verkocht in de supermarkten. Daarnaast leverde de tweevoudige accijnsverhoging op tabak in combinatie met de tijdelijke sluiting van tabakszaken een omzetgroei van 158 miljoen euro op.

Marktaandelen supermarkten

Na Plus voert Detailresult de lijst van Superunie aan, waarbij Dirk van den Broek goed was voor 3,5 procent van het marktaandeel (dat was 5,3 procent in 2020) en Dekamarkt voor 1,7 procent, gelijk aan het jaar daarvoor. Ook het aandeel van Coop en Hoogvliet bleef gelijk: respectievelijk 3,9 en 2 procent. Het marktaandeel van Deen daalde van 2 naar 1,5 procent, wat niet verwonderlijk is na overname van de keten. Albert Heijn in een persbericht dan ook weten dat ‘De sterke stijging van het marktaandeel voor 0,2 procent werd gerealiseerd met de 38 Deen-winkels die in het najaar zijn omgebouwd naar Albert Heijn-winkels’. Het aandeel van Spar Formule (Spar Buurt, Spar City en Spar University) steeg van 1,1 naar 1,2 procent, en bij Jan Linders was het precies andersom: de formule had in 2020 een marktaandeel van 1,2 procent en in 2021 was dat 1,1 procent. Poiesz en Boon’s Markt bleven gelijk, met 1 procent voor ‘de supermarkt van het noorden’ en 0,5 procent voor het familiebedrijf uit Dordrecht.

Het marktaandeel van Lidl is gelijk gebleven: 10,7 procent in beide jaren. Dat van Aldi is wat gedaald naar 5,2 procent, waar dat 5,5 procent was.

Uitdagend

NielsenIQ verwacht dat 2022 een ‘uitdagend’ jaar zal worden met de oplopende inflatie en prijsstijgingen die ‘onvermijdelijk lijken’. Prijsstijgingen zullen de omzet positief beïnvloeden, maar het is nog de vraag of consumenten evenveel blijven kopen, concludeert de marktonderzoeker.

Bron: Levensmiddelenkrant