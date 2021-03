AH introduceert Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma

ZAANDAM - Albert Heijn start met een nieuw ‘Beter voor-programma’. Na programma’s voor koeien, varkens en groente en fruit komt de formule nu met een Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma.

AH wil de productieketen van kippenvlees verder verduurzamen en transparant maken met behulp van een exclusieve samenwerking met 200 Nederlandse pluimveehouders en pluimveeverwerkingsbedrijf Plukon Food Group. Vanaf 2023 zal de formule minimaal scharrelkip met een ster Beter Leven Keurmerk aan bieden. Transparantie komt door de inzet van DNA traceerbaarheid en block chain technologie. Lange termijn afspraken en een gezond verdienmodel vormen de basis voor verdere continuïteit.

Marit van Egmond, ceo Albert Heijn: “ Ik ben ontzettend enthousiast over deze manier van samenwerken in gesloten ketens; een samenwerking die gericht is op de lange termijn. Geweldig dat we dit nu ook opzetten met 200 Nederlandse pluimveehouders. Wij bieden hen zekerheid en continuïteit zodat ze kunnen investeren in hun bedrijven en daarbij verdient iedereen in de keten een eerlijke boterham, nu en in de toekomst.”

Aandacht voor natuur

Naast de kippen staat ook de natuur centraal in het programma. De kippenmest zal 100 procent circulair verwerkt worden en in 2022 start de formule met het opwekken van stroom bij de boeren. Vanaf 2025 hoopt AH dat de boeren 100 procent zelfvoorzienend zijn in de stroombehoefte door het duurzaam op te wekken via zonnepanelen of wind. Daarnaast zal er meer aandacht zijn voor de herkomst en duurzaamheid van het voer en de reductie van co2 uitstoot. De formule verwacht dat bedrijven de uitstoot van fijnstof en ammoniak met circa 50 procent kunnen verminderen vanaf 2023.

De afnamegarantie en het dekken van de extra kosten voor het Beter voor-programma via de inkoopprijs helpen de boeren om te kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf.

Bron: Levensmiddelenkrant