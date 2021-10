AH komt met Premium-abonnement

ZAANDAM – Albert Heijn introduceert ‘Mijn Albert Heijn Premium’. Voor 12 euro per jaar kunnen klanten zowel online als in de winkel geld besparen en genieten van persoonlijk voordeel. Dit is voor de Zaanse formule de volgende stap in de digitalisering van het uitgebreide klantprogramma.

Volgens de formule zijn ze de eerste supermarkt in Nederland met een ‘omnichannel’-abonnement voor klanten. Voor het eenmalige bedrag krijgen klanten onder andere 10 procent korting op alle biologische producten, dubbele spaarzegels, koopzegels, dubbel zoveel persoonlijke Bonus Bos-aanbiedingen per week en 10 procent korting op de Albert Heijn bezorgbundel.

Volgende stap

De bonuskaart werd geïntroduceerd in 1998 en wordt door miljoenen klanten gebruikt. Met de komst van de Albert Heijn-app in 2009 groeide het bonusprogramma verder, hier kunnen klanten inspiratie opdoen, boodschappenlijstjes maken, online bestellingen plaatsen en meedoen met spaarprogramma’s. Marit van Egmond, algemeen directeur Albert Heijn: “Nu zetten we een nieuwe innovatieve stap in de digitalisering van ons klantprogramma. Met dit nieuwe abonnement willen we klanten extra in de watten leggen. Of je nu in de winkel boodschappen doet of online bestelt, met Mijn Albert Heijn Premium krijgt je toegang tot nog veel meer voordeel en gemak.” Deze lancering geeft verdere invulling aan de samenwerking met de andere merken van Ahold Delhaize. Klanten krijgen met het abonnement ook korting op het Club Gall & Gall VIP-membership en Select van Bol.com.

Bron: Levensmiddelenkrant