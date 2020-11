AH rolt nieuw concept uit naar Hoofddorp

HOOFDDORP – Albert Heijn heeft in Hoofddorp de gehele XL-supermarkt vernieuwd, waarbij gezond, duurzaam en lekker eten centraal staat. “In het Allerhande Café en de Allerhande Keuken kun je to go-producten vinden als een vers belegd broodje, pizza of maaltijd”, aldus supermarktmanager Peter van Spelden

Het allernieuwste winkelconcept van Albert Heijn is nu ook te zien in de vestiging in het Hoofddorpse winkelcentrum Vier Meren. Voor klanten die snel een broodje, salade of pizza willen is het Allerhande Café en de Allerhande keuken. Dit bevindt zich vlak naast de ingang en biedt consumenten de mogelijkheid om een keuze te maken uit het to go-assortiment, zonder de winkel in te gaan.

Versplein

Lekker, gezond en duurzaam eten staat centraal in het concept. Op het versplein kunnen klanten bij de saladebar zelf hun salade samenstellen, waarbij keuze is uit toppings en dressings. “Bovendien hebben we op het versplein een grote kweekkast waarin we zelf kruiden telen en oogsten. Je ziet het hele proces, van zaaien tot plantje”, zegt Van Spelden. Om de klant te inspireren is op beeldschermen door de hele winkel informatie te vinden over seizoensproducten en recepten.

Bron: Levensmiddelenkrant