Winkelmanagers en ondernemers vrij zelf regels op te stellen

AH stelt winkelwagen niet langer verplicht

ZAANDAM – Een aantal Albert Heijn-vestigingen stoppen consumenten te verplichten met een winkelwagen of mandje naar binnen te gaan. Consumenten mogen er zelf kiezen. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. In welke (franchise) vestiging dit van toepassing is, hangt van de winkelmanager of ondernemer af.