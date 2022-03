AH wil een makkelijk, lekker en betaalbaar plantaardig aanbod

ZAANDAM – De Zaanse supermarkt wil plantaardig eten makkelijk, lekker en betaalbaar maken. Dit doet ze onder andere door het vega(n) assortiment met 150 producten uit de breiden.

De keten werkt naar een voedingspatroon waarbij 60 procent van de eiwitten afkomstig is van plantaardige bronnen. Om deze ambitie te bereiken wordt het plantaardige assortiment uitgebreid, en wordt het aantal eigenmerk vleesvervangers dat met de prijs gelijk of goedkoper is dan vleesproducten verdubbelt. Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn: “Voor een gezondere toekomst, voor mens én planeet, is het nodig om meer plantaardige eiwitten te eten. Daarom is het als Albert Heijn belangrijk onze rol hierin nemen en onze klanten op weg helpen naar een plantaardiger eetpatroon. We zien namelijk dat de interesse in plantaardig groeit en de vraag toeneemt maar dat er ook behoefte is aan meer gemak en inspiratie.”

Breed assortiment

Momenteel heeft AH 1.000 plantaardige en vegetarische producten in het assortiment. Hier worden nog 150 aan toegevoegd, waaronder de veldbonenburger, vegan zalmburger, plantaardige kaviaar en vegan crème brûléé. De Zaanse grootgrutter zegt dat vleesvervangers voor veel mensen de eerste stap zijn om minder vlees te eten. Om deze reden worden de voedingswaardes van eigen merk vleesvervangers en zuivelalternatieven goed in de gaten gehouden. “Het zout en verzadigd vet wordt zo laag mogelijk gehouden en tegelijkertijd wordt er voor voldoende eiwitten en, daar waar relevant, voor de aanwezigheid van de juiste vitamines en mineralen gezorgd”, is in het persbericht te lezen. Volgens de ceo is het uiteindelijke streven om lekker en gezonde vega(n) producten met zo min mogelijk hulpstoffen aan te bieden.

Bron: Levensmiddelenkrant