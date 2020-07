Ahold Delhaize investeert verder in kunstmatige intelligentie

Onderzoek via het ‘Kickstart Artificial Intelligence’ platform blijft doorgaan

ZAANDAM - Ahold Delhaize slaat net als Philips een nieuwe weg in met onderzoek naar artificiële intelligentie. Het doel is om meer inzicht te creëren in hoe het leven van consumenten verbeterd kan worden door middel van moderne computeralgoritmes.

Het Kickstart AI platform is een samenwerking tussen ING, KLM, NS, Philips en Ahold Delhaize. De bedrijven willen met het consortium de groei en het concurrentievermogen van de Nederlandse economie ondersteunen. Dit kan door het creëren van banen, behouden van opgeleide talenten en het voeden van kennis, opgedaan door kunstmatige intelligentie. Ook heeft Kickstart AI als doel om de komende jaren het herstel in de economie te ondersteunen. Begin juli kondigden Philips en Ahold Delhaize daarom aan dat zij in zee gaan met professoren van de Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Amsterdam.

Zoekmachines

Ahold Delhaize heeft hiervoor Maarten de Rijke in de hand genomen. De Amsterdamse professor Artificial Intelligence and Information Retrieval zal zich focussen op het ontwikkelen van intelligente technologie om consumenten aan informatie te koppelen. Dit houdt in dat zoekmachines, aanbevelingssystemen en conversatie-assistenten onder de loep worden genomen. In het onderzoek zullen steeds slimmere machines leren van interacties met gebruikers.

Professor De Rijke gelooft erin dat door het combineren van theorieën, experimenten en toepassingen hij grote stappen kan maken. Ook Philips slaat een nieuwe weg in voor hun onderzoek. Zij zullen zich meer gaan richten op kunstmatige intelligentie in combinatie met industriële innovatie voor moderne medische applicaties.



Educatief

Met het nieuwe initiatief wil Kickstart AI platform het gat dichten tussen Nederland en leidende landen in kunstmatige intelligentie. Daarnaast biedt het educatieve mogelijkheden om verdere verspreiding over de moderne manier van kennis vergaren te promoten.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops