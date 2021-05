Ahold Delhaize ziet omzet fors stijgen

ZAANDAM – Na een flinke omzetstijging in het eerste kwartaal, is de verwachting dat de stijgende lijn de rest van het jaar zo doorzet. Hiermee lijkt de organisatie te blijven profiteren van de wereldwijde lockdowns.

De hogere winst ging de initiële verwachtingen voorbij. Het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en bol.com past aan de hand van deze resultaten, de verwachtingen voor de rest van het jaar aan.

Corona omzet

Het winkelbedrijf heeft geprofiteerd van de sluiting van de horeca en de vele thuiswerkende mensen. Hierdoor werd er meer uitgegeven aan (gezond) eten en werden er veel online aankopen gedaan. In het eerste kwartaal steeg de wereldwijde omzet met bijna 6 procent. Europa was goed voor een stijging van 9,4 procent en de Verenigde Staten 3,5 procent. De totale omzet werd met deze stijging in het eerste kwartaal 18,3 miljard euro.

Toekomstvoorspellingen

Hoewel de coronacrisis nog steeds onzekerheid schept voor het komende jaar, heeft de multinational de verwachtingen voor de rest van het jaar aangepast. Frans Muller, ceo van Ahold Delhaize: “Met een grotere capaciteit en een sterk momentum verwachten we nu dat de netto onlineverkoop voor consumenten in 2021 met meer dan 40 procent groeit, tegenover 30 procent eerder. Dit omvat de verwachtingen van een groei van meer dan 70 procent in de online verkoop in de VS, tegenover een groei van 60 procent eerder.” Ook verwacht Ahold Delhaize over heel 2021 een omzetgroei van tien tot 15 procent. Deze verwachting lag eerder onder de 10 procent.

Bron: Levensmiddelenkrant