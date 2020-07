Albert Heijn breidt bereik Saladebar uit

ZAANDAM – De saladebar van Albert Heijn is voor het einde van het jaar in 100 winkels terug te vinden. Het verplaatsbare onderdeel van de versafdeling draaide een succesvolle pilot volgens de Zaanse keten.

Hiermee maakt het saladebarmeubel binnenkort ook zijn opwachting in AH To Go’s. In reguliere winkels is de saladebar onderdeel van de versafdeling. De Saladebar is namelijk een van de concepten uit de nieuwste Albert Heijn-formule, waarmee AH zich nog meer op vers focust. In de nieuwe winkels vinden consumenten verse fruitsappen, broodjes, pasta’s, salades, sushi, verse groente- en fruitproducten, verspakketten en gekoelde fruitsalades. De Saladebar is ontwikkeld in samenwerking met Foodmaker.

Topping

Consumenten kunnen bij de Saladebar zelf een salade samenstellen uit zes gemixte saladebases (van pasta tot koolsalade) en zelf vier soorten topping toevoegen. Er is ook keuze uit twee dressings: honingmosterd en basilicum en een zadenmix. Alle variaties worden elke vier weken aangepast en afgestemd op het seizoen. Er is keuze uit drie formaten bakjes om de salade in te scheppen. Elk formaat heeft een vaste prijs. Ook liggen er bij de Saladebar deksels, bestek en servetten, zodat de salade zo mee kan of direct genuttigd kan worden.

Na de realisatie en evaluatie van de uitrol van 100 winkels, wordt er gekeken naar eventuele verdere uitbreiding, laat Albert Heijn weten.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops