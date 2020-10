Albert Heijn concurrentie online een stap voor

‘Bezorgcapaciteit in een jaar verdubbeld’

BLEISWIJK - Albert Heijn opende in Bleiswijk haar zevende distributiecentrum voor online bestelde boodschappen. Met de producten uit het Home Shopping Center (HSC) kunnen, zodra het op volle toeren draait, 150 extra bestelwagens de weg op.

Dit jaar groeide de vraag van consumenten naar online boodschappen doen explosief. Dat ontging ook de directie van Albert Heijn, marktleider in dit segment, niet. “Al 20 jaar bezorgt Albert Heijn boodschappen, maar dit jaar heeft het echt een vlucht genomen”, vertelt ceo Marit van Egmond. “Zeker toen aan het begin van de lockdownperiode toiletpapier en de witte bonen in tomatensaus niet meer aan te slepen waren, hebben wij ervoor gekozen om de opening van dit HSC te versnellen.” De opening van een HSC in Oosterhout bij Nijmegen werd daarom ook al vervroegd: van eind dit jaar naar afgelopen augustus. Met de nieuwste aanwinst in Bleiswijk verdubbelt de blauwe formule haar capaciteit om boodschappen aan de deur te kunnen bezorgen.

De toevoeging van alle HSC’s past in de toekomstvisie van het bedrijf, volgens Van Egmond: “Onze founder Albert Heijn was een vooruitstrevend persoon, bijvoorbeeld door de streepjescode naar Nederland te halen: hij dacht dat het veel toepassingen zou kunnen hebben. En kijk wat de mogelijkheden zijn die dat heeft gebracht. Een wereld zonder kun je je niet meer voorstellen. Wij denken dat dit ook het geval is voor online boodschappen doen.”



Omnichannelretailer

Daarom is het voor Albert Heijn ook van belang om concurrenten een stap voor te blijven op dit gebied. De verwachte onlineomzet neemt dit jaar met 50 procent toe, dus dan moet de capaciteit ook meegroeien. Van Egmond denkt dan ook dat de toevoeging van extra HSC’s essentieel is om de marktleider te blijven. “Mijn droom is dat wij echt een omnichannelretailer worden”, licht de ceo toe. “Albert Heijn moet niet alleen de supermarkt om de hoek zijn, maar ook voor onderweg of zelfs wanneer je vanaf de bank bestelt. Op den duur gaan klanten dat ook van ons verwachten. Het betekent dat onze apps makkelijk en persoonlijk moeten zijn. Voor recepten, boodschappenlijstjes en ook voor online bestellen. Dat zijn niet alleen vage beloftes, daar zijn we iedere dag mee bezig.”



Investeringen

Met boodschappen via internet bestellen zijn echter wel grote investeringen gemoeid, waardoor het op financieel vlak moeilijk blijft. “Maar op de lange termijn zien we een positieve trend”, vertelt Philip Padberg, directeur e-commerce van Albert Heijn. “Zeker omdat we nu in het buitenland stappen zetten.” Sinds eind juli bezorgt Albert Heijn ook aan consumenten in Antwerpen. Dat werd enthousiast ontvangen door de Belgen, waardoor Albert Heijn heeft besloten om de service nog in het vierde kwartaal uit te breiden naar Mechelen.



De onlinegroei gaat volgens Van Egmond niet ten koste van de omzet van de fysieke supermarkten die Albert Heijn heeft. “We merken juist dat consumenten beide willen: boodschappen halen in de supermarkt én online boodschappen bestellen. Of ze wisselen het af per week. We zien juist dat de consumenten die bij ons bestellen, de trouwste Albert Heijn-klanten zijn.”



Om die trouwste klanten te allen tijde snel van de gewenste artikelen te kunnen voorzien, is onder andere het Bleiswijkse HSC in het leven geroepen. Binnen zijn vrijwel alle producten van Albert Heijn onder één dak te vinden, verspreid over 20.000 vierkante meter. Een flinke oppervlakte, waardoor medewerkers gemiddeld een route van een kilometer moeten lopen om de boodschappenwagens te vullen. Voor de meeste HSC’s is dit het geval: de centra hebben een vergelijkbare opzet.



Ook de Bleiswijkse locatie is eigenlijk gewoon een hele grote supermarkt, maar wel eentje waar consumenten geen voet binnenzetten. In plaats daarvan lopen logistiek medewerkers rond die voor meerdere consumenten per keer de boodschappen verzamelen. De HSC’s zijn ingericht om het medewerkers zo makkelijk mogelijk te maken.



Bijvoorbeeld met een terminal om hun pols, waarmee zij overzicht houden over welke producten ze moeten pakken en waarmee ze etiketten kunnen scannen - die in deze ‘megasupermarkt’ alvast met het etiket naar voren zijn neergezet. Bovendien is er veel aandacht besteed aan het efficiënt inrichten van de boodschappenkratten. Zoals in de koelcel, waar alle producten in een aparte krat met coolpacks worden verzameld. Ook daarbuiten zijn alle overige producten op gewicht en sterkte ingedeeld. Zo staan aan het begin van de looproute de stevige kartonnen verpakkingen en pas aan het einde de meer kwetsbare producten, waaronder beschuitrollen, fruit en zakken chips.



Automatisering

Wel valt op dat er - vergeleken met distributiecentra van andere formules - weinig op gemechaniseerde wijze verzameld wordt. Die keuze is bewust gemaakt. “Op dit moment is dit voor ons de meest voordelige manier om de Home Shopping Centers in te richten”, vertelt Van Egmond. “We kijken wel naar automatisering, ook in onze andere distributiecentra en in onze winkels. Een voorbeeld daarvan zijn de elektronische schapkaartjes in de supermarkten: daarmee kunnen we dynamisch afprijzen zonder dat er een medewerker met scanner of sticker aan te pas komt. Het distributiecentrum in Zaandam hebben we al voor een groot deel gemechaniseerd. Dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als een HSC, maar daar leren we wel heel veel van en van daaruit kijken we weer wat er in de toekomst mogelijk is voor de HSC’s.”



Nieuwe bezorgservice

Voorlopig blijft het in Bleiswijk bij handmatig verzamelen, om consumenten uit de regio’s Den Haag, Leiden en Zoetermeer van hun boodschappen te kunnen voorzien. Wel is er alvast nagedacht over de mogelijkheden als de nieuwe bezorgservice AH Compact (specifiek bedoeld voor kleine huishoudens; minimum bestelbedrag 35 euro en gratis bezorging) uitgebreid wordt naar deze locaties.

“Met AH Compact kunnen consumenten nu 5.000 van onze ongeveer 21.000 producten bestellen. Dit betekent dat we achter de schermen logistiek veel moeten aanpassen”, zegt Padberg. “In het Amsterdamse Home Shopping Center, waar Haarlemse consumenten die met de AH Compact-app besteld hebben hun boodschappen vandaan krijgen, hebben we bijvoorbeeld verkorte looproutes ingesteld. Op dit moment zijn we in dit Bleiswijkse HSC nog aan het opstarten, maar voorlopig hebben we weer ruimte om verder te groeien.”

